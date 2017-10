Lorente, otro debut canterano

Los trenes pasan por la vida y ya se sabe que se cogen o no, sin tener nunca las cosas claras a priori… o sí. Rubén Lorente quiso volver a casa tras dos años en la Permanente y uno más por tierras cántabras, pero ni mucho menos debe sonar a ocaso de una carrera sino todo lo contrario. De hecho, la de este colocador de la Nueva Andalucía, uno de los barrios más vivos de Almería, no ha hecho nada más que comenzar. La expresión que se puede aplicar, siendo consciente de ello, es la de pasar de cabeza de ratón a cola de león, de ser importante en Cabezón de la Sal a asumir que de partida se tiene por delante nada menos que a uno de los mejores colocadores de la Superliga como es Ignacio Sánchez.

Lorente tomó la decisión para buscar más y más: "Es un reto, porque yo allí estuve muy feliz y muy contento, pero siempre hay que probar retos; aquí me viene bien también por mi vida académica, que es algo a tener en cuenta, y vengo a aprender muchísimo con jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad; todo lo que pueda coger de ellos, jugar, robarle minutos a Ignacio… eso es para mí y me lo llevo yo, así que el objetivo que me planteo es aprender ante todo, estar aquí con la actitud de ir a más y también que Ignacio no se duerma en los laureles -en tono jocoso-". Tras dos partidos sin contar con minutos, a la tercera fue la vencida y se insufló más motivación saltando a cancha frente a UBE L'Illa Grau.

Era el único jugador que restaba por jugar y mediado el tercer set Piero Molducci lo reclamó en pista: "Ya me estaban diciendo Jorge Soriano y Guille Carmona que calentase, que el set iba bastante bien, y cuando ya lo ha visto oportuno el míster he salido; la verdad es que en ese momento no piensas nada que no sea salir lo mejor posible, estar lo más suelto que puedas, porque si no estar agarrotado va a estar en tu contra, y la verdad es que me he visto bien, me he visto seguro". Si la cara es el espejo del alma, en Lorente reflejaba una enorme felicidad: "Estoy muy contento, porque la verdad es que cuanto tienes la oportunidad de jugar te da mucha alegría y ganas de hacerlo lo mejor posible".

A esa nube ayudan los demás: "Sales con esa gran sensación de apoyo de los compañeros, así que ahora estoy muy feliz, siempre con ganas de tener más, pero ciertamente muy contento". El buen ambiente que se respira en el vestuario de la presente temporada es fundamental: "Entrenamos muchas horas juntos, llevamos mucho tiempo trabajando todos, y estoy agradecido porque no solo es el juego, sino el apoyo anímico y moral que te dan.