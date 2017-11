Lucas ejerce de Lucas

Nada nuevo bajo el sol a orillas del Mediterráneo. Lucas ejerció de Lucas en el Mini Estadi y el Barça B se topó con un Almería bien plantado sobre el terreno de juego, con líneas muy juntas y un reconocible 1-4-4-2 que a decir verdad se asemejaba más al 1-4-4-1-1, ya que Pozo y Hicham, los jugadores más adelantados, estaban siempre escalonados y pocas veces en línea, con el malagueño dejándose caer para ayudar a la media, pero menos de lo acostumbrado.

El mensaje del nuevo técnico rojiblanco es nítido. A su equipo ya pocos rivales lo van a bailar gracias a ese concienzudo trabajo táctico y disciplina defensiva que caracterizan su sello de identidad. Ahora bien, que la grada no espere poesía, ni juego asociativo ni dominio de la posesión. El dato a la media hora de partido era claro, 70% de balón para los locales y un exiguo 30% para los visitantes. Poco importa ahora, pues con Ramis ya se demostró que controlar el balón no garantiza sumar puntos en Segunda.

Dos modificaciones introdujo en el once para certificar que su mano ya mece la cuna. Verza y Hicham por Mandi y Juan Muñoz. Cambios arriesgados en la medida en que ambos disputaron un buen partido frente al Zaragoza y en caso de derrota no habrían sido bien comprendidos por los aficionados.

Con la titularidad de Verza avisa de que para él es un futbolista diferencial. Es de suponer que buscaba mejor salida de balón como pivote que la ofrecida por Mandi, amén de sus recursos en las jugadas a balón parado. No tuvo su día el oriolano en la construcción de juego, fallando uno de cada dos pases realizados, según las estadísticas, resarciéndose al convertir con la frialdad que lo caracteriza el penalti que a la postre servía para sumar un punto. Su postrera lesión muscular, otra más, va a suponer un gran revés para su entrenador, cuyo subconsciente reconocía la importancia que le concede durante su análisis en rueda de prensa.

El mensaje para Juan Muñoz es que vaya arreglando los papeles con el Sevilla Atlético para deshacer su cesión en cuanto abra la ventana invernal. Si el utrerano no fue de la partida tras su buena actuación contra el Zaragoza, la única reconocible desde que viste de unionista, muy crudo lo va a tener en adelante.

Su lugar fue ocupado por el hispano-marroquí Hicham, que cumplió la misión de desgastarse presionando a la zaga azulgrana (terminaría acalambrado), pero dejando mucho que desear en la finalización de jugadas, que es por lo que cobra. El fichaje de un 9 cada día es más perentorio.

Solo faltó que Trujillo cubriese de salida la ausencia por sanción de Morcillo en el eje de la zaga. Lucas optó por Joaquín, extrañamente desprovisto del brazalete de capitán en favor de Rubén Alcaraz, pero todo se andará. Con esos mimbres y ante un Barça B que siempre buscaba la portería contraria, quedó un duelo bastante equilibrado.

Apenas tardó cinco minutos Pozo en desatar las hostilidades yéndose de dos contrarios en el vértice del área y lanzando un zurdazo con rosca que rozaba el poste de la meta defendida por Ortolá. La respuesta azulgrana estuvo en una falta directa botada con veneno por Fali desde la frontal que requirió la intervención de René para despejar.

El equipo de Gerard López la tocaba tratando de hilvanar jugadas buscando mucho las incorporaciones de sus carrileros Cucurella y Palencia, dos verdaderos puñales, mientras los de Lucas Alcaraz aguardaban la recuperación del esférico para salir con velocidad en busca de hacer daño mediante transiciones rápidas, con Rubén Alcaraz volviendo a mostrar su mejor versión en la medular.

La segunda ocasión clara de la mañana fue de nuevo para el cuadro culé gracias a un testarazo del Choco Lozano a centro de Cucurella que nuevamente obligó a René desviar a córner. La última intentona del primer tiempo corrió a cargo del Almería con un disparo de Hicham a pase de Pozo que repelía la zaga y el posterior rechace lo recogía Verza para disparar raso sin fuerza a las manos de Ortolá.

Al arranque del segundo acto casi calca al primero. Tentativa inicial del Almería con un centro de Gaspar al que Fran Rodríguez responde con un remate mordido en el segundo palo en posición franca para marcar y la respuesta barcelonista con un pase atrás de Palencia que Concha remata alto.

El único desajuste defensivo rojiblanco iba a penalizarle con el gol. Una cabalgada de Palencia por su costado culminó en un centro atrás desde la línea de fondo que el Choco Lozano recibía dentro del área y culminaba con un control de espaldas que lo perfilaba para rematar ante la lentitud de los centrales y cruzarla lejos del alcance de René.

El meta gaditano iba a resultar clave en el marcador final al abortar un mano a mano con Arnáiz por gracia de Aleñá minutos después que bien pudo significar el 2-0. Y como tantas veces ocurre del segundo del Barça B se pasó al empate del Almería gracias a un infantil penalti cometido por Palencia sobre Gaspar al sacar el codo a paseo dentro del área.

Verza, que no recordará la visita al Mini Estadi como uno de sus mejores días de fútbol, al menos demostró que mantiene la sangre fría a la hora de colocar el balón en los once metros y aguantar a que el meta se venza a un lado para engañarlo. Al poco el oriolano pedía el cambio por molestias musculares que no pintan bien.

La entrada de Mandi en su lugar inició un carrusel de cambios en el que tomó parte Tino Costa a falta de diez minutos, reapareciendo tras ocho jornadas ausente. Tiempo suficiente para ser expulsado con roja directa pagando el argentino lo que minutos antes el colegiado Cordero Vega le había perdonado a su compañero Rubén Alcaraz, a quien solo amonestó por una fea entrada sobre Arnáiz que merecía cartulina naranja. Con Lucas las expulsiones y las lesiones siguen la misma tónica.