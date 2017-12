Lucas ya piensa en Verza junto a Alcaraz

A 48 horas vista para disputar el último choque de 2017 Lucas Alcaraz ya tiene en mente la alineación que puede poner en liza este viernes en Santo Domingo (21.00 horas) para medirse a la Agrupación Deportiva Alcorcón. La plaga de bajas, una vez más, no va a dejarle mucho margen donde elegir, por loq ue las modificaciones respecto al once que doblegó al Córdoba serán más bien escasas, si bien la sala de máquinas podría cambiar por completo su fisonomía.

El motivo no es otro que la baja por acumulación de amonestaciones de Joaquín y la vuelta de Rubén Alcaraz tras cumplir castigo ante el conjunto califal. El catalán es un fijo en el esquema del técnico granadino, concediéndole libertad para merodear el área rival, sorprender desde segunda línea y probar los disparos lejanos, además de ser uno de sus baluartes a balón parado.

Su vuelta para cubrir la vacante del canterano huercalense está cantada, pero en el otro puesto del doble pivote también podría darse una novedad. Verza ha entrenado a lo largo de la semana sin resentirse de sus molestias musculares y tras disputar unos minutos de oro frente al Córdoba es muy probable que regrese al once en detrimento de Mandi.

El 'stopper' canario ha cumplido con su misión en las últimas jornadas, pero no es tanto que Mandi no haya cumplido con su papel como que Verza puede aportar mucho más a nivel de distribución de juego y también a balón parado, siendo el especialista del equipo desde los once metros y un gran ejecutor de saques de esquina.

Si algo se atistbó en la soporífera primera mitad del duelo ante los cordobesistas es que la medular formada por Mandi y Joaquín, que actuaba por primera vez junta, anduvo bastante gripada a nivel de generación de juego. Son dos futbolistas de perfil eminentemente defensivo y el equipo lo notó a la hora de crear fútbol.

Tampoco puede caer en saco roto que Verza es como el ojo derecho de Lucas por lo que el oriolano le aporta tácticamente al equipo y que cada vez que lo ha tenido en forma ha contado con él por delante de los otros centrocampistas del plantel.

Todos esos argumentos inclinan la balanza en favor de la dupla Verza-Alcaraz para rendir visita al Alcorcón, siempre y cuando Lucas no sorprenda con una variante y pase del habitual 1-4-4-1-1 que viene planteando desde su llegada (con Pozo más descolgado y con libertad para conducir el esférico en las transiciones y Juan Muñoz más estático y posicional) a un 1-4-3-3 para dar cabida al trivote Alcaraz-Mandi-Verza, en cuyo caso sacrificaría probablemente a Corredera o a Juan Muñoz.

Si por lo que opta es por mantener el dibujo que viene dándole buenos réditos, el jugador del filial repetiría como extremo diestro con Motta cubriéndole las espaldas en una fórmula similar a la del costado zurdo, un veterano como Nano en el lateral y un joven como Gaspar en ataque. René formaría bajo palos, con Morcillo y Owona (el camerunés se medirá a su exequipo), en el eje.