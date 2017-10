Luces de emergencia encendidas

El más reconocido de los filósofos españoles, José Ortega y Gasset, acuñó una de las expresiones que más debate intelectual ha levantado en este país: "Yo soy yo y mi circunstancia". En el caso del próximo partido del equipo ahorrador, que sale de su Moisés Ruiz por primera vez en la temporada, la circunstancia principal es el lugar de juego. El Pablo Herrera, un recinto cerca de la playa de Castellón, no es el más propicio para el buen juego, sino para acabar rápido y no complicarse. Mediterráneo es Mediterráneo y su pabellón, algo que tiene muy alerta a la plana mayor de Unicaja Almería y que invita a una total y absoluta concentración, como siempre pero incluso un poquito más si cabe.

Son las directrices de la semana lanzadas no solo desde la perspectiva de Piero Molducci, sino las de los tres capitanes blanquiverdes. Pequeño, con poca luz, y la que hay, rara, con piso de goma, frío… todo ello influye en el juego. Encima, poco tiene que ver el equipo que la pasada temporada quedó penúltimo y descendió a Superliga 2 con el que ha revivido en Superliga gracias a la retirada del conjunto masculino de Fundación Cajasol Juvasa. Su alma la sigue teniendo depositada en Andy Rojas, su jugador más importante, además de que cuenta con un muy buen colocador como es Manuel Navarta, pero hay rostros nuevos y otra dinámica bien distinta en Mediterráneo, que quiere aprovechar la oportunidad extra.

En su debut liguero ganó mandando y demostrando muchas cosas en la pista del recién ascendido Tarragona SPSP, compañero de viaje en la escalada a la cima, a la máxima categoría, precisamente de su paisano L'Illa Grau. Otra curiosidad es que el otro equipo castellonense será el siguiente adversario de los ahorradores en la tercera jornada, pero en el Moisés Ruiz, así que los de Molducci saldarán en una semana las dos cuentas con la capital de La Plana. El primero de los partidos se antoja más complicado que el segundo, comenzando por tratarse de la primera salida del curso, viaje largo por carretera, aunque no de los peores, y sobre todo lo referido a un escenario de juego que no gusta lo más mínimo. Unicaja Almería no va a admitir desconexión alguna en el el más madrugador de los encuentros del fin de semana, esta tarde a las 17:30 horas.