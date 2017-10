Malagueño y UD Almería B continúan abriendo brecha

Atlético Malagueño y Unión Deportiva Almería B siguen aumentando su ventaja con los equipos que siguen a la estela de las posiciones de play off de ascenso a Segunda B. El líder, que sigue sin ceder nada a sus rivales, continúa con su pleno de victorias, y ya van ocho, con unas cifras goleadoras realmente extraordinarias: 22 goles a favor y solo 2 en contra. Pero muy de cerca le sigue un filial almeriense que solamente ha cedido hasta el momento dos puntos, los que se dejó por el camino en el empate ante el Motril hace unas semanas, por o que esa es la distancia que le separa de su homólogo malaguista. Los rojiblancos llevan 20 tantos a favor y han encajado 3, siendo segundos con ocho puntos de ventaja sobre el quinto clasificado.

Sin duda alguna, la brecha que ambos filiales están abriendo con respecto a los conjuntos que luchan por entrar en las posiciones de promoción de ascenso, es más que considerable en estas fechas de la campaña. Bien es cierto que todavía quedan 13 jornadas para llegar al ecuador de la competición, que son muchos puntos en juego, pero ya son tres los duelos de margen de error con los que cuentan tanto malagueños como almerienses. Los de Fran Fernández ya le sacan 5 puntos al tercero, pudiéndose permitir tropezar, como mínimo, en dos ocasiones. Albicelestes y rojiblancos no se verán las caras hasta el primer fin de semana de diciembre, cita a la que llegarán, si las cosas no cambian mucho, con su pulso particular por el liderato y con cierto colchón de puntos que no ponga en peligro su estancia en puestos privilegiados.