Mandi, ¿abandonado a su suerte?

Al poco de saltar al campo para suplir a Sulayman ante Osasuna, que tenía una tarjeta amarilla y amenazaba con ver la roja, Mandi caía lesionado sobre el césped en una acción fortuita sin mediar choque con ningún adversario. El mediocentro canario pronto notó la gravedad de la dolencia, solicitando las asistencias médicas. El tendón de Aquiles de su pierna izquierda se había roto.

El propio Alfonso García, que se interesó por el estado del futbolista, confirmaba poco después su pérdida para el resto del campeonato. Tanto el presidente como varios directivos y Miguel Ángel Corona arroparon al jugador, al igual que todos sus compañeros, conscientes de que era la segunda lesión de importancia tras superar el curso pasado en el Elche una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Ha recibido mensajes de ánimo de la afición y apoyo de la directiva, pero no una propuesta

Los aficionados rojiblancos inundaban al poco las redes sociales con mensajes de ánimo para el centrocampista canario, que ayer pasaba por la consulta del doctor Ripoll para ser evaluado y mañana será intervenido quirúrgicamente, iniciando después una recuperación que abarcará entre 6 y 7 meses.

En el mejor de los casos estaría de regreso al verde para mediados del mes de agosto, con la pretemporada ya vista para sentencia, por lo que su futuro deportivo se torna repleto de nubarrones. En una situación parecida el club ha reaccionado de dos formas opuestas.

A Fernando Soriano se le renovó en su día tras sufrir una grave lesión de rodilla, mientras que con Jonathan Zongo no se hizo lo mismo el año pasado tras lesionarse con la selección de Burkina Faso al aducir la entidad unionista que ya estaba negociando con otros equipos. Zongo sigue hoy en día sin equipo después de haber tenido incluso problemas para que la federación de su país se hiciese cargo del coste de su recuperación.

Justo el martes pasado, en una comparecencia pública, Mandi explicaba que el Almería le había ayudado a volver a sentirse futbolista y dejaba caer que nadie de la dirección deportiva se había dirigido a él para tratar una posible renovación, pese a que desde el 1 de enero era libre para negociar con cualquier entidad: "La temporada pasada fue nula para mí por la lesión. Desde que llegué a Almería he contado con minutos gracias a Dios y a los entrenadores. Estoy muy contento de volver a disfrutar y de poder ayudar a mis compañeros. Por ahora no me han llamado ni nada", decía al respecto el futbolista de San Bartolomé de Tirajana.

Esas declaraciones cobran ahora una nueva dimensión por el contratiempo sufrido. En un gesto de grandeza el máximo mandatario podría haber anunciado ya su continuidad ocurra lo que ocurra, pero la incertidumbre acerca del futuro deportivo del equipo, a solo un punto del descenso, parece impedirlo. La obligación del club es atenderlo hasta el 30 de junio y luego ya se verá. Ahora se valora la opción de acudir al mercado para firmar a un recambio.