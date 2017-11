Mandi receta "hambre y espíritu combativo"

Armando Sosa Peña, Mandi, transmitió ayer el sentir del vestuario de cara al duelo del viernes ante el Real Zaragoza. Todo apunta a que el mediocentro canario volverá al once tras cumplir ciclo de sanción y admite que el momento es complicado: "A nadie le gusta estar en esta situación, ni que tengan que destituir a alguien porque nosotros no hacemos el trabajo. Tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva y salir con todo el viernes pasándole por encima al Zaragoza en todos los aspectos, no solo en el futbolístico, sino también en el espíritu combativo y en el hambre".

Lesionado de larga duración el curso pasado, no pudo ayudar a salvar al Elche, pero sí vivió internamente otro escenario difícil: "Vengo de estar en una situación parecida, aunque por la lesión no estaba dentro del terreno de juego. Empieza el nerviosismo de la afición y es normal. A todo el mundo le gusta venir al campo a ver a su equipo ganar y hay gente que es la primera vez que se enfrenta a esta situación. Los que la hemos vivido tenemos que tirar del carro y sacar al equipo adelante".

El pivote rojiblanco opina que si el equipo fue capaz de dar un buen nivel en las primeras jornadas tarde o temprano tiene que recuperar esas sensaciones porque de la noche a la mañana el fútbol no se olvida: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer las cosas bien como en las primeras jornadas, cuando ningún equipo nos pasó por encima. Está en la cabeza, si no funciona tampoco lo hace el corazón ni las piernas. Hay que cambiar el chip cuanto antes yendo todos a una".

Jugador aguerrido, Mandi recuerda que una máxima para mejorar el panorama es que cada cual se aplique mejor individualmente, algo que redundaría en beneficio del colectivo: "El fútbol es uno contra uno, son duelos todo el rato, solo hay un balón y 22 jugadores en el campo, pero el balón está en un sitio. Si le ganas el duelo a tu contricante estás más cerca de ganar el partido que de perderlo".

Al término de la sesión preparatoria Fran Fernández hizo un aparte con el centrocampista para intercambiar opiniones y desvela que le pide levantar la moral de la tropa: "Lo único que pide es que transmitamos al equipo confianza, ganas, espíritu y fuerza, animando al compañero". El dorsal '6' rojiblanco es el sexto más utilizado del plantel hasta la fecha, habiendo disputado 1.013 minutos, viendo 5 amarillas.