Mandi no ve conspiración arbitral

Armando Sosa Peña, Mandi, fue para los aficionados el jugador más destacado frente al Real Valladolid y ayer comparecía ante los medios de comunicación desmarcándose de los postulados defendidos por Alfonso García sobre el estamento arbitral respecto a una premeditación contra los intereses rojiblancos: "Yo creo que los árbitros no se ponen de acuerdo para venir a pitarnos mal a conciencia. Son humanos y como nosotros nos equivocamos el día del Huesca jugando fatal, un día malo lo tiene cualquiera. Tenemos que seguir en la línea de trabajo, unas veces se equivocan en contra y otras a favor. Es su trabajo y no pienso que nadie venga aquí a joder el trabajo de toda la semana y pitarnos mal a conciencia".

El de Santa Lucía de Tirajana dejaba claro así que no hay un argumentario definido respecto a la cuestión arbitral dentro de la caseta y cada cual opina conforme estima oportuno, desacreditando en cierto modo las enfáticas palabras del presidente tras el arbitraje de Bikandi Garrido.

Más preocupado por lo deportivo, el ex del Elche espera que el equipo sea capaz de mantener la línea de intensidad mostrada ante el conjunto pucelano de cara a la visita del Reus: "Cuando salí del partido del Huesca estaba cabreado como todo el equipo y parece que despertamos dando buena imagen en Vallecas con uno menos mucho tiempo y después, con dos menos, no nos hicieron gol. Contra el Valladolid estuvimos intensos y pienso que jugando así al menos no perderemos y sumaremos puntos, estando más cerca si cabe de las victorias".

Acostumbrado a fajarse y recibir golpes para frenar los ataques del contrario, Mandi defiende que en la categoría de plata el equipo que no aprieta se vuelve vulgar: "Soy el que para todas las acometidas de los rivales y es lo que estoy dispuesto a dar por el equipo, parar todo lo que viene de la ofensiva rival. Unos días me llevo más [golpes], otros menos y otros los doy yo, esto es así. En Segunda el equipo que no lo dé todo está condenado a estar en mitad de tabla o no pelear por nada. Si no vamos a todas y somos intensos, estamos más cerca de perder el partido. El Almería, el Valladolid y si el propio Osasuna no pone el 100% tiene más posibilidades de perder que de ganar".

Tampoco parece preocuparle en exceso la mala racha de 2 puntos sobre 12 posibles concatenada por el equipo en las cuatro últimas jornadas y lo considera algo más coyuntural que estructural a estas alturas de la competición: "No miramos mucho la clasificación porque si ganas dos partidos te pones de los cuatro primeros y si pierdes dos te pones de los tres últimos. Aunque suena a tópico y a Cholo Simeone, vamos partido a partido intentando dar lo máximo. Si se pierde dando buena imagen al menos podemos mirarnos a la cara y decir que lo hemos dado todo y el rival ha sido mejor. Hasta ahora ningún rival ha sido mejor estando bien, el Huesca nos pasó por encima porque no fuimos nosotros mismos, jugamos sin hambre y sin ganas".

La sequía realizadora es otra cuestión que no le quita el sueño al pivote canario, explicando que se trata de rachas que vienen y van: "Al principio llegando dos veces marcábamos dos goles y ahora en quince metemos uno. Contra el Sevilla Atlético en cinco metimos tres. Es cierto que no metemos lo que tenemos, pero es una mala racha que tenemos y esperemos que se vaya lo antes posible y vuelvan tanto los goles como las victorias".

Del Reus, destaca la ausencia de Gustavo Ledes, pero cree que será bien suplido: "En Segunda cualquiera le gana a cualquiera, el último al primero. Ellos tienen la baja de Ledes, que todo su juego pasa por él, pero el que salga jugará igual o mejor. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y salir a tope para estar muy cerca de ganar el partido y lejos de perderlo".

De las bajas propias le inquieta la asiduidad: "Siempre nos preocupa que el entrenador no tenga a todo el equipo para tirar de todos. Tanto Tino como Verza son de la medular, pero cayó Fidel por roja, el otro día Morcillo y Pozo y nos preocupa como cualquier jugador del equipo".