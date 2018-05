Manolo Berenguel regresa a Unicaja para sustituir a Molducci

La no renovación de Piero Molducci al frente del banquillo había abierto conjeturas de todo tipo, mientras que en el seno del club la idea ha ido mucho más allá de pensar exclusivamente en un entrenador. Al frente del operativo, el presidente Sedeño, tras reconocer la inestimable aportación del italiano, sigue capitaneando "la maduración y puesta en marcha del nuevo periodo que abre en el Club Voleibol Unicaja Almería", siendo el primer nombre propio que se ha desvelado el de Manolo Berenguel.

Berenguel es una pieza que encaja perfectamente en la mecánica ahorradora, para el que se restablece un lazo profesional que afectivamente nunca se ha roto: "Siento de verdad nunca me he ido del club, dentro hay muchísimos amigos míos, durante la temporada hemos tenido contacto y en la medida de posible he ido a ver jugar al equipo, sintiéndome en cierto modo partícipe de lo que se ha hecho este año, a pesar de no pertenecer al cuerpo técnico y estar fuera, porque una parte de mí se sentía dentro". Ahora sí tiene la responsabilidad de aportar: "Por supuesto que voy a por todas, la temporada comienza desde cero para todos y vamos a por todos y cada uno de los títulos que juguemos".

Berenguel, sobre si habrá continuidad a lo hecho por Piero, habla claro: "Creo que seguir la línea de trabajo de otro entrenador es un error, cada uno crea su propio estilo; cuando he sido segundo de él he aprendido muchísimo, hizo un trabajo sensacional, pero cada uno crea su propio estilo y es a lo que voy a agarrar".