Manu Parres, la octava renovación ahorradora

El número '4' va a marcar de un modo especial el nuevo curso de Manu Parres, ya que seguirá vistiéndolo en Unicaja Almería por cuarta temporada seguida y podría llegar a esa cantidad de títulos con el club ahorrador en el caso de ganar al menos uno de los tres a los que va a optar, si bien el central prefiere otra estrategia: "No me gusta esa palabra, es la palabra 'tabú' que yo sé que a la gente le gusta, pero este año prefiero hablar de trabajo, de cosas positivas, de ilusión, de motivación… quiero habar de cosas que se palpen en el día a día, que notes que estás ahí, y al final los títulos son una consecuencia de eso, ya que vienen por el fruto del trabajo y de la constancia, del ambiente; no apuesto por ellos, sino por el esfuerzo".

A sus 34 años, este jugador nacido para la vida y para el voleibol en Elche, y que ha pasado por siete clubes nacionales y europeos, no busca así restar presión, porque sabe convivir con ella, sino que marca para esta temporada "un borrón y cuenta nueva, como en todas es sano hacer".