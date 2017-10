Marcelo es investigado por delito fiscal y Bale se lesiona

La Agencia Tributaria (AEAT) ha denunciado al defensa brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira, tras reabrir el caso por un posible delito fiscal de 400.000 euros cometido en 2013 por la gestión de sus derechos de imagen a través de sociedades.

Según una información del periódico El Mundo confirmada por la Fiscalía, la reapertura del expediente a Marcelo se debe a que el jugador regularizó en 2015 esos 400.000 euros a través del impuesto de sociedades pero la AEAT considera que debió hacerlo a través del IRPF, es decir que el brasileño debió tributar esa cantidad como persona física y no jurídica.

La Agencia Tributaria ha decido denunciar al jugador dado que la cantidad supera los 120.000 euros, requisito para que exista delito fiscal.

Sin embargo, el caso está en manos de los fiscales delegados en Delitos Económicos, que decidirán si hubo intención de defraudar o no.

Por otra parte, el galés del Gareth Bale no jugará con su selección los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial debido a una lesión. El delantero no viajará a Georgia, donde juega Gales su primer duelo, tras hablar los servicios médicos de la selección con los del Real Madrid y ser sometido a pruebas que confirmaron que no está en condiciones de jugar.