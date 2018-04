Mario Ferrera quiere que Unicaja golpee primero a Urbia

Por experiencia, que la tiene, sabe que ya está borrado lo de ser primero, segundo o tercero, incluso cuarto, en la fase regular. Su década completa en Unicaja es un bagaje muy valioso del que extrae justo lo que se necesita llegados a esta puerta semifinal: “Todos los años ha sido distinto; unas veces hemos acabado primeros y nos ha ido mal, otros años hemos ganado la Superliga habiendo sido segundos… depende mucho de la dinámica que hagas en el play off, y a dos partidos seguidos es complicado deducir qué va a pasar, pero bueno, esperemos que esta vez esté de nuestro lado y que pasemos a la final”. Ante la pregunta ‘¿el mejor Unicaja del año?’, Mario Ferrera no duda ni un segundo: “Sí”.

Tajante el sevillano, lo es también en la idea de golpear primero, metiendo mucha presión al encuentro ‘inaugural’ de una serie que se ha preparado a conciencia: “Físicamente hemos trabajado duro para esta semifinal y vamos a estar a tope para llevarnos la eliminatoria, rascar un partido al menos, y en ese sentido el primero es la clave, porque si lo ganamos nosotros la moral de ellos puede que se complique, y si es así, podemos pensar incluso en traernos dos partidos y matarla aquí en el Moisés Ruiz”. Su formación académica va encaminada a la Psicología, algo que tiene muy presente en el voleibol: “Hay que mentalizarse entre medias de los partidos, según si se ganan o si se pierden”.

Ferrera lo explica: “Tener la sangre fría y pensar ‘no hemos ganado nada’, o en su caso ‘no hemos perdido nada, hay que seguir, esto es largo’; no se va pensando en ganar en tres partidos, sino uno a uno, y es una de las calves para llevarse una eliminatoria a cinco”. Sin más, es un play off, situación nueva en la que lo pasado queda muy atrás: “Algunas veces se dice que son injustos, porque hemos podido quedar primeros sin perder ni un partido y al final no hemos conseguido ganar la liga, otras veces al contrario, así que los play off son otra cosa distinta en la que el físico también va a tener que ver mucho, dos partidos seguidos en dos días, con mucho salto, mucho entrenamiento por la mañana, mucho por la tarde…”.

El líbero insiste en ello: “Es un fin de semana completo y físicamente se va a notar quién está mejor y quién está peor, pero también hay que tirar más de la cabeza, jugar a un partido, y creo que nosotros tenemos una oportunidad muy buena de conseguir al menos uno allí en Mallorca y de traernos para acá la eliminatoria muy justa”. Espera una máxima igualdad y recuerda un detalle importante: “Es la final del año pasado, así que con eso se puede decir mucho; van a ser dos partidos muy bonitos, creo que ellos lo hacen muy bien en su cancha, llenan el pabellón y va a ser de los mejores momentos del año seguramente, así que vamos a disfrutar a tope y a intentar ganar esos dos partidos”.

El escenario, majestuoso, invita brindar un buen espectáculo y a dar ejemplo: “Al final se parece un poco a lo que es la NBA, se llena, la gente disfruta con los dos equipos y es una de las cosas más bonitas que hay en el voleibol y en el deporte, de hecho, todos los deportes deberían ser así, y no como está pasando en Grecia últimamente; el deporte se disfruta así, con ese respeto que allí tienen”. Sobre el rival, estudio: “Iremos viendo cómo funciona, ya que ha cambiado un poco y por ello iremos concretando cómo vamos a jugarles”. Ya no es solo la ausencia de Víctor Viciana, “que te llegaba al 22 iguales, le arreaba al saque y era complicado”, sino cambios de posiciones o responsabilidades.

Ferrera valora el arsenal palmesano: “No hay que engañarse, porque Perini tiene una muy buena pelota a cuatro, tiene mucha experiencia, y por lo demás creo que jugarán un poco con sus bazas, veremos si el opuesto pasa finalmente a cuatro, si Jorge coge más protagonismo… yo creo que es un equipo que tiene varias claves y que jugará con ellas para poder ganarnos, así que a tirar de vídeos la semana para ver cómo pillarlos”. Mentalizados, los ahorradores viajan listos: “La cabeza es un poco mejor en los play off; cuando se juegan todas las cartas a un partido o dos no funciona como en fase regular; no va a pasar lo que ha pasado en liga y no van a ser sets de 25-15, sino sets ajustados que van a dar vida al partido”.

Cuando se ponga a recibir, puede que al lado, si así lo estima Molducci, tenga a su paisano Israel Rodríguez: “Han sido dos temporadas complicadas para él, una lesión muy gorda, y espero que tenga todos sus frutos y todo lo que ha ‘mamado’ en el gimnasio, así que está claro que estoy contento de tenerlo al lado así como que nos va a ayudar en esta semifinal contra Palma; merece una recompensa por todo el trabajo que ha hecho que poca gente ha visto pero que nosotros sí”. Como un gran aficionado que es, seguirá la otra semifinal y lanza un recuerdo: “Soria no tiene nada que perder y mucho que ganar, se la va a jugar a todo lo que tenga en Teruel y puede ser peligroso, como Ibiza con nosotros el año pasado”.