Mario Ferrera no quiere que Ignacio Sánchez se mueva

“Como siempre, intentaremos dar un partidazo ante un rival como Soria, que es un clásico, que lleva años y años disputándose y que es bonito de ver, así que animo a la gente a que esté aquí con nosotros para ayudarnos”. No lo dice una voz, sino una voz muy acreditada que tras más de una década completa en el club sigue en el día a día dando muestras de eso, de que es un hombre de club. Mario Ferrera está por y para el equipo, y ha pasado dos semanas habiendo desempolvado su anterior traje de receptor ante la plaga de bajas: “Al final pienso que el cuerpo no me va a responder como me ha respondido tantos años y vas tirando de cabeza, y en el gimnasio vas un poco a más para que el cuerpo esté habituado”.

El rol en pista cambia el modo de utilizar ‘la herramienta’ de trabajo, por lo que ha tenido que buscar aclimatarse “a la cantidad de saltos que hacen los receptores” para finalmente estar satisfecho: “Han salido dos buenas semanas en las que he intentado ayudar al equipo para que no entrene con dos receptores, que es muy muy muy complicado, y ahora espero volver a mi posición, que es la que he hecho desde el principio, y aportar de otra manera”. Su vida es el voleibol, donde se le ponga: “He echado de menos una cosa y la otra, me lo paso bien atacando y me lo paso bien picando a la gente en los entrenos, que creo que es una cosa sana y bonita, me lo he pasado bien estas dos semanas pero las rodillas también sufren”.

Ferrera recuerda que “de líbero se está más tranquilo”, pero había que arrimar el hombro: “Con dos receptores en el entreno durante la semana resulta imposible, así que tener tres o cuatro, que venga el juvenil, que entrene también Jorge el fisio ayudando todo lo que pueda… es un aporte muy grande y en el entrenamiento se nota mucho, porque hay que recordar que al final se juegan los partidos como se entrena”. Si hubiese sido reclamado para entrar ante Mediterráneo o UBE L’Illa Grau, “pues para adentro, como ha sido desde que tenía 13 años, aunque hubiera costado trabajo”. No ha sido reclamado a pista por Piero Molducci, aunque en los entrenamientos ha sido fundamental, como desde ahora otra vez de líbero.

Además, regresa ante un grande, ante “un equipo que hace su Copa del Rey en su ciudad y que va a empezar a meter caña para llegar a tope”. Eso hace que sea una incógnita: “El sábado veremos si vienen cargados como nosotros o de otra manera, pero está claro que vamos a empezar a tener más nivel, más nivel y más nivel hasta la Copa y que vamos a empezar con un gran partido contra Soria”. El cuadro castellano pugna por meterse en los play off: “Creo que Barcelona estaba ahí, parecía que con esa plaza cuarta asegurada ,pero en las últimas jornadas se ha visto que no hay nada asegurado; Ibiza y Soria están luchando por ese puesto y va a ser un duelo muy bonito el que se va a vivir entre esos equipos”.

Eso significa que los de Sevillano vendrán a por todas: “Él está quedándose a un lado y son Manu Salvador, el central brasileño y el colocador francés los que están destacando; al final es un equipo completo que, como todos los años, va a dar mucha guerra aquí”. Expresa su admiración hacia el técnico soriano: “Con esa experiencia que tiene y la cantidad de veces que ha estado en la Selección, todo lo transmite a los jugadores; cuando hablo con él me explica la cantidad de horas que se pega, y la cantidad de peleas con su mujer –tono jocoso- porque se lleva el día fuera con el vóley; es un tío que se lo curra mucho y es de admirar”. Vuelve ante un gran saque: “Dar caña para que no sea tan bueno e Ignacio no se mueva”.

La aspiración de Unicaja Almería es siempre la de encabezar la fase regular, y a Mario o se le olvida: “Estamos terceros a dos puntos del primero y empatados con los segundos, así que es solo ganar a Palma o que ellos se dejen un partido, que no es tan difícil, asi que nosotros a esperar que pinchen y hacer nuestros partidos, luchar, porque dos puntos no son nada y cuanto más arriba mejor para los play off, eso está claro, ya que no queremos cruzarnos ni con Palma ni con Teruel en las semifinales”. Ferrera advierte: “Iremos a por la primera posición para que sea algo más fácil”. Justo antes de la Copa, Palma – Unicaja: “Puede ser muy psicológico además de quitar esa primera plaza, pero vamos partido a partido”.

Con eso demuestra este sevillano-almeriense que la cabeza “no está en la Copa, ya que antes hay partidos difíciles para ver cómo va respondiendo el equipo, que son bonitos para jugar; ¿no se quiero en la liga los mejores equipos y los mejores paridos?”. Por lo tanto, la bombilla copera está encendida al fondo, lo que hace que a su vez “lo que está encendido ahora mismo es el gimnasio”. Se cumple el ciclo de cada año: “Estamos cinco semanas a tope, reventándonos en el gimnasio para cargar músculo y las dos últimas semanas descargar, pero también estamos pendientes de cada parido pese a que el gimnasio ahora mismo es prioridad para una Copa del Rey que sería viernes, sábado y domingo, o eso intentaremos”.