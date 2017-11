Mario Ferrera teje y tensa una tela de araña

Habla en el Día de Todos los Santos, día de trabajo para todos sus compañeros y para él mismo, tras pasar la noche de Halloween, que le gusta, “sin tener nunca la oportunidad disfrutar de día libre después”. Mario Ferrera no es que se resigne, “lo dejamos para los demás y solo vemos el ambiente dando un paseo”, porque su vida es el voleibol y disfruta con lo que hace. Lo mejor de todo es que hace que el público disfrute, pese a que desde la posición de líbero no ataque: “A la gente le gusta hacer puntos, a mí es lo que siempre me ha gustado hacer, pero en mi rol nuevo lo que me gusta es hacer defensa, colocar y estar animando al equipo en todo momento”. Como ya se ha apuntado, eso se transmite a la grada.

Y es que es muy del gusto de la afición la suma de puntos largos y competidos, una gran recepción a un gran saque, una espectacular defensa a un espectacular remate, y de eso se vio mucho en Los Pajaritos: “Fue un partido muy bonito, ellos tienen muy buen equipo, en su casa están jugando muy bien, han incorporado a un nuevo brasileño de 2’05 –Igor Silva-… van a sufrir mucho los rivales allí en Los Pajaritos, estoy seguro de que va a pasar así”. Ante esto, Unicaja tuvo que dar su versión más avanzada: “Jugamos bastante bien para resolver todo eso, ya que fue un partido bastante complicado, fuera de casa, contra un equipo muy sólido, así que fue una buena victoria por eso”. A Mario Ferrera le tocó darlo todo.

Sin duda, la fiel afición soriana supo disfrutar de las acciones ‘en retaguardia’, pero para que la ‘tela de araña’ atrás no deje caer balones al suelo, todo cuenta en la acción: “También tenemos un muy buen bloqueo que ayuda a que la defensa vaya mucho más fácil, pero bueno, es mi trabajo, lo que hago cada día para mejorar mi defensa y mucho más ahora mi recepción; son mis funciones ahora mismo, mis dos ‘cositas’, en las que me esfuerzo muchísimo todos los días de entrenamiento, un poco de hincapié, otro poco de hincapié, otro poco de hincapié –reiterativo-… estoy seguro de que cada día voy a mejorar”. Ya dijo hace escasas fechas que si se cambiaba a líbero, lo hacía para ser el mejor de España. A por ello va.

Pero claro, en el voleibol lo que cuenta es el equipo, y las labores ante el saque del rival están compartidas por tres jugadores, por Mario y por los dos receptores en pista: “Estamos trabajando bastante bien la recepción, o al menos los números por lo menos se están dando bien, no hay nadie por debajo del 50% en casi todos los partidos, estamos trabajando duro y sobre todo lo que hacemos es que nos comunicamos, estamos hablando bastante entre nosotros tres para que todo sea perfecto y que los pequeños huecos que siempre se quedan, evidentemente, en un buen saque, no se hagan punto, vamos, que si viene un buen saque se queda la bola en seis, y el colocador da bola alta adelante y atrás, ese es el trabajo”.

Abundar un poco más en Río Duero Soria es obligado porque se le espera en la ‘pomada’: “Este año ha hecho un equipito para estar entre los cuatro primeros, yo creo que es el equipo que tiene que estar con Teruel, Palma y nosotros; pienso que por ahora es el que tiene que estar, pero ahora vamos a ver cuando le toquen paridos medio fáciles, que son los que tiene que ganar y demostrar que puede estar en los play off; es un equipo que va a luchar mucho esta temporada y se lo merece, porque tiene muy buenas personas allí”. Esa marcha única es la que tiene Unicaja: “Después de este cuarto partido, como casi todos los años, tenemos una regularidad en la liga, solo hemos perdido un set y la gente lo sabe”.

Mario Ferrera amplía la idea: “La gente sabe que venir aquí es complicado, que no es fácil hacernos un set o incluso ganarnos el partido, y eso es lo que buscamos desde el principio, ser fuertes en liga, y desde ya nuestro objetivo es el de quedar primeros para que unos hipotéticos play off sean más fáciles; desde el inicio se está pensando en eso”. Once años en Almería y muchas historias: “Ya pillé un poco de Soria, he tenido a Teruel, ahora a Palma... unas cuantas rivalidades en todos estos años, y siempre son partidos muy bonitos, con Soria siempre se ha dicho que es como un derbi y se demuestra en el campo, como con Vecindario, que viene ahora, se llena de gente el campo y la gente disfruta con nosotros”.

El del sábado es especial, también en el ámbito personal por la vuelta de Moisés Cézar: “Encima la semana pada fue MVP; es una buen persona que se merece todo lo mejor y lo recibiremos con los brazos abiertos y con un gran abrazo”. El rival, duro: “Vecindario es corto de jugadores pero tiene un septeto muy bueno que puede hacer daño; si se lesionan pueden tener problemas por no tener recambio, pero por ahora están luchando por estar arriba, así que va a ser un partido difícil, con un Moisés ‘subido’, seguro, con Valquintans, Ruiman… los conocemos y va a ser un partido bonito”. Sobre la era post Sánchez Jover, a medias: “Lo he visto detrás, con su hija en la estadística, y no creo que se haya desvinculado del todo”.