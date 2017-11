Márquez selecciona al joven Javier García

Javier García, un joven almeriense de Palomares, ha sido elegido por el piloto Marc Márquez para participar en la III edición del Allianz Junior Motor Camp. Este campus para jóvenes pilotos de motocross se celebrará entre el 26 y el 30 de noviembre en el circuito de Rufea (Lleida).

Un total de 17 niños y 3 niñas de España, Alemania, República Checa, Israel y Holanda vivirán esta experiencia única con todos los gastos pagados de la mano del seis veces campeón del mundo de motociclismo. .

Marc Márquez ha sido el encargado de elegir a los 20 finalistas, entre las más de doscientas candidaturas recibidas en la web de Laps for Life 93, el proyecto conjunto entre el piloto y Allianz Seguros. "Cada año sube el nivel de los chicos y chicas que se presentan y me ponen muy difícil escoger sólo a veinte. Estoy convencido de que volveremos a pasarlo muy bien y de que todos, y yo me incluyo, aprenderemos mucho de esta experiencia", dice Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de motociclismo.

Los participantes fueron después de enviar un vídeo donde mostraban sus habilidades con la moto. El Allianz Junior Motor Camp se celebra desde 2015 en el circuito de Rufea (Lleida). Hasta ahora, 40 jóvenes de España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Reino Unido y Brasil se han llevado una experiencia única junto con Marc Márquez y el resto de entrenadores.

Este año, además del campeón del mundo de motociclismo, también serán entrenadores su hermano y piloto de Moto2, Alex Márquez; y el campeón de España de MX2 en 2011 José Luis Martínez. Los chicos y chicas de la promoción 2017 del campus disfrutarán sobre las motos todas las horas que puedan, visitarán la exposición de Marc Márquez en Cervera con el piloto como guía particular, compartirán experiencias y harán amigos.

Laps for Life 93 es un proyecto creado por la aseguradora y el piloto que busca contribuir de forma positiva a la sociedad y al entorno a través de acciones de carácter social. Supone el desarrollo de iniciativas en varios campos como la salud, la seguridad vial o el fomento de una vida saludable.