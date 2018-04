Máxima igualdad en la lucha por las posiciones segunda y tercera de la fase de ascenso a LEB Plata

La lucha por las posiciones segunda y tercera del grupo de clasificación de la fase de ascenso a LEB Plata se encuentra más apretada que nunca después de la primera derrota en este tramo de competición del Ecoculture CB Almería, este domingo frente al Yosiquesé. A los almerienses les igualan ahora Marbella La Cañada y Forus Medac Basket, así como el ICOM UDEA Algeciras, que volvió a perder, y el CAM Enrique Soler, con un partido menos y las mismas derrotas, también está inmerso en esa lucha.

Frente al Yosiquesé, el Ecoculture CB Almería perdió una buena oportunidad de situarse en segunda posición, pero cedió su primer encuentro ante un rival que todavía no había ganado en esta segunda fase. “Hemos sufrido un apagón total, no hemos defendido y nos hemos precipitado en ataque”, argumentaba Raúl Fernández, entrenador del conjunto almeriense, tras el encuentro, a la vez que felicitaba a los cordobeses, “un gran equipo y justos merecedores de la victoria”.

El tercer cuarto fue la clave para el técnico almeriense, con un parcial de 11-34. “Nuestras primeras tres acciones han sido tres triples que no han entrado y ellos en tres acciones nos han hecho un parcial de 0-7. Hemos pedido tiempo muerto pero hemos seguido en la misma dinámica”, explicaba Raúl Fernández, para quien el Yosiquesé “ha estado muy acertado en los momentos decisivos y nosotros a falta de seis minutos lo hemos intentado todo y hemos arriesgado mucho”, lo que se tradujo en que la diferencia subiera a 18 puntos. “No se le puede decir al equipo que no lo haya intentado, pero no hay que dar lugar a la heroica siempre y tenemos que trabajar más durante los minutos en los que hay que trabajar”, añadía el preparador almeriense.

El técnico se mostró sorprendido por la diferencia en el número de faltas personales, señalando que “es muy difícil que en un partido de Liga EBA a 100 puntos un equipo solo cometa 13 faltas. Nosotros hemos hecho 26, que lo son, pero dudo que un equipo sea capaz de defender cuarenta minutos a un equipo como el nuestro, que somos los que más faltas recibimos en cada partido, y solo haga 13 faltas”. Un dato “objetivo” pero que no justifica ni sirve de “excusa”, ya que “lo que tenemos que hacer es hacer entradas más fuertes y mejores tiros”, terminaba.