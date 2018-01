En Melilla arranca el nuevo año

Cada cosa será a su tiempo, y lo que ahora toca es un escollo muy complicado en la pista y en el desplazamiento. Salida el viernes en autobús camino de Málaga, y después avión a Melilla, partido de la jornada duodécima de la SVM el mismo día de los Reyes Magos el sábado, desde las 20:00 en la que será la segunda noche consecutiva en la ciudad autónoma para emprender el regreso el domingo, en vuelo a la capital malacitana para completar la epopeya con tres horas y pico de autobús hasta Almería.

Unicaja Almería lo tiene muy claro, y es pelear por los dos títulos a los que opta en la temporada llegando a ambas finales. Ese es el objetivo que cada año ofrece el club, real y alcanzable, pero los jugadores no se conforman con ello y trabajan duro para no solo jugarlas sino ganarlas. Entre ambas, ya ha dejado claro Piero que se queda con la Superliga, precisamente la competición que sirve para el rugir primero de motor en la vuelta definitiva. La Copa del Rey se verá en su momento, dentro de mes y medio, y tendrá su preparación específica, pero mientras tanto el italiano no permitirá despistes ni en partido oficial ni en entrenamientos. Hay buen bloque, hay talento y hay actitud, y esta semana se apunta solo a Melilla.

Tras las vacaciones se ha notado un nuevo impulso, fuerzas renovadas y ganas de poner en escena la ambición. Plantilla completa excepto Israel Rodríguez, de nuevo en proceso de recuperación tras su recaída, el buen ambiente ha sido nota predominante en las sesiones de entrenamiento que han precedido al duelo en el Imbroda. La unión del grupo se sabe básica para afrontar las metas que se van a ver concentradas en apenas cuatro meses, siendo una de las expresiones más utilizadas la de 'remar en la misma dirección'. Tanto antes como especialmente después del día de Año Nuevo, se ha focalizado al rival, se ha analizado y se han limado varios de los aspectos del propio juego para buscar la mejor versión.

Por parte de los dirigidos por David Sánchez Flor tienen la misión de encontrar un 'artillero'. Lo último al respecto es lo que adelantó hace unos días Salim Abdelkader, el director deportivo, sobre las dos opciones de un brasileño y un colombiano, esa la más fuerte, para ocupar la demarcación de opuesto.