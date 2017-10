Melilla, primera incógnita para el Unicaja

Está a punto de comenzar la séptima temporada de Piero Molducci como míster de Unicaja Almería. "En la 2004-2005 y luego desde la 2012-2013… un año más, porque me gusta muchísimo la vida aquí y el voleibol también, y por eso estaré mientras pueda", dice, centrándose ya en el nuevo debut que, como siempre, será complicado: "Problema de primer partido, así como del segundo y del tercero, es siempre el mismo, que tú no sabes cómo juega contra quien tú juegas, porque de Melilla se saben sus jugadores pero no cómo juegan como equipo". La experiencia lo demuestra: "No puedes estudiar al adversario; un año perdimos en Castellón el primer partido contra un equipo que al final tuvo problemas para la permanencia".

Molducci confía en las posibilidades de su nuevo plantel: "Como siempre, uno piensa que puede jugar mejor que puede realmente, pero cuando hay un partido, tu equipo debe poner todo lo bueno que tienen en el campo; iremos a más mirando el partido del rival de la semana precedente y será más fácil, saber cómo ataca uno, dónde hay que sacar…". Sobre los entrenamientos, exigente como lo es siempre, contento en la recta final de la semana: "Sigue faltando Israel y esta semana Javi hasta ayer, así que hemos entrenado en diez".

Acompañando al italiano en esta primera rueda de prensa estaba un exjugador de Melilla, Javier Monfort, que por esa condición podría arrojar luz sobre el rival pero los melillenses han cambiado mucho: "Queda muy poco del equipo del año pasado; sólo han renovado a mi hermano, que es el colocador, a Mario Junior, un brasileño central, y a un cuatro que es de aquí de Almería, Fran Iribarne; los demás en puestos importantes han cambiado, el opuesto, que recibía muchos balones, ahora ya no está y tienen al de Sevilla -Castellano-, un central nuevo que es de allí -Abdelssadik-… equipo distinto y es incógnita porque a título individual son buenos".