"A Alfonso le pintaréis mejor el cuadro cuando no esté"

Miguel Ángel Corona se prestó a realizar una entrevista distinta a propuesta de Diario de Almería, alejada de la mera actualidad y guiada por una serie de nombres propios vinculados de algún modo al director deportivo rojiblanco a lo largo de su trayectoria futbolística o en los despachos. La idea, evocar lo que le sugieren y cómo lo han marcado a nivel personal o profesional en su pasado y presente. Quince nombres en honor al número que siempre lució. El primero de la lista no podía ser otro que el técnico con el que la UDA tocaba por primera vez el cielo deportivo.

UNAI EMERY ­

Mi recuerdo suyo es muy bueno porque es el que más me ayuda y provoca mi madurez futbolística. Reconozco que soy un niño hasta los 25 años, que es demasiado, y la continuidad que me dio es importante. Mis números empiezan a cambiar cuando paso por Unai. Los profesionales del fútbol saben que la incidencia que tiene Unai en una eliminatoria contra el Madrid o el Barça es menor de lo que quieran vender ciertas opiniones del entorno.

JUANMA LILLO ­

Lo adoro. Es un absoluto visionario, entiende el juego de una manera privilegiada para interpretarlo. Me cruzo con Pep Martí y te habla que es un referente para él o el propio Paco Jémez, que aprendió mucho de él. Disfruté mucho jugando al fútbol con él y eso le gusta al futbolista. Me aportó una visión del juego que con 28 años nadie me la había mostrado tan evidente en situaciones de posicionamiento y juego táctico. No había pasado por un filtro tan cristalino de la interpretación del juego.

GONZALO ARCONADA

­Fue un entrenador con el que jugué y no jugué, como tantos otros, igual que me ocurrió con Lillo. Con el paso del tiempo no me hace que sea un elemento que pese en mi opinión sobre ese entrenador. Era metódico e innovador, todo su trabajo físico tenía que incluir una acción técnicotáctica con una pelota, por ejemplo. Es de los pocos que eran muy radicales de ese aspecto, que a los jugadores nos encanta. Simplemente jugué más o menos. Todo lo que estuvo alrededor de su paso por aquí no me afecta para tener una opinión de él y que ha demostrado ser válido. No estoy de acuerdo con que quedase marcado tras su paso por el Almería porque luego entrenó al Tenerife, con un proyecto ambicioso de ascenso, y también al Numancia. Primera es un territorio que cuando lo pisas, o triunfas, o es difícil mantenerse. Ahí está el 4.

IKER CASILLAS

­Fuimos dos niños que compartieron vestuario desde los 12 años hasta los 17 y en contadas ocasiones coincidimos en la selección. Pero él pega un viaje gordo y esos recuerdos son de muchas risas porque encima estábamos en la cantera del Madrid, que era sinónimo de ganar. En la selección tenemos el honor de trofeos compartidos como un oro en el Europeo y un bronce en un Mundial y otro Europeo. Lo pasamos bien como adolescentes. Siempre tuvo ese ángel, aparte de su valía. No hemos mantenido el contacto, pero esas relaciones de crío motivan risas cuando nos vemos.

FERNANDO SORIANO

Es un compañero con el que he a ninguno de los dos ni fue un compañero modelo, un compartido muchísimos momen- mejores ni peores" tos profesionales en una época preciosa de este club y también personales porque hicimos una gran amistad y nuestras familias se llevan muy bien, con nuestras hijas. Lo valoro mucho como persona y profesional. Sinceramente creo, y me sorprendió, que en ciertos momentos se sobrepasó un límite que con ningún entrenador se había sobrepasado. Más allá de que los resultados son los que marcan y del cariz con el que se pueda hablar del trabajo de un profesional, me sorprendió que en su caso, siendo tan cercano a la casa, se sobrepasara, aunque fuera destituido. La sorpresa es porque quizá con alguien de la casa no suele pasar, dentro de que la crítica tiene que existir, pero el barniz de esa crítica en su caso no fue generoso.

ORTIZ BERNAL

No puedo responder de lo que criteros que no nos hace fue su salida porque la conoce él y la persona que estuviera enfrente. A partir de ahí José Ortiz ­Es un compañero con el que he a ninguno de los dos ni fue un compañero modelo, un capitán atento al resto de compañeros y un hombre muy importante profesionalmente. Como otros muchos seguro que tiene una valía y su formación en el ámbito deportivo, seguro que estaría capacitado para desempañar una labor dentro del club, como otras muchas personas

ÁLVARO NEGREDO ­

Es el mejor delantero que ha pasado por aquí. Pese a su aspecto grandullón y agresivo es muy bondadoso. Es cierto que sin ninguna duda la falta es la acción que más me han recordado los aficionados en todos estos años, incluso en el exterior. Es una imagen que está en el recuerdo de mucha gente y fue muy difícil y peculiar, con resultado exitoso. Unai no tuvo problema en reconocer que la había visto en el Albacete donde yo jugaba el año anterior. La hizo Parri con David Sánchez en el Mediterráneo. La recordaba y nos animó a entrenarla, la hicimos contra el Valladolid. Ninguna salió como la del partido.

ESTEBAN

­Desde el ámbito personal fue un compañero con el que tuve más relación y mantengo el contacto, con el cual hace unas semanas compartí buenos ratos en Oviedo. Es un grandísimo portero, no se puede ser profesional 20 años si no tienes una gran habilidad para tu posición y también nos dio muchas tardes de alegría.

ALFONSO GARCÍA ­

Con sus aciertos y errores creo que le pinteréis mejor el cuadro cuando no esté. Lo viví ya en Zaragoza con Solans y lo asemejo mucho. Lo mataban allí y años después solo faltó manifestarse en la puerta de su casa suplicándole que volviera. Fue un visionario también al gestionar el club como una empresa. Esa era la queja y hoy es la ley, el modelo. Los números de Alfonso, a los que a veces nos acogemos para sujetar argumentos, son innegables. Cogió a la entidad en el 2002 y la ha mantenido siempre en la LFP con unas cuentas con sus dificultades, pero siempre manteniéndolas y con seis años en Primera de una ciudad que en toda la historia había vivido dos.

LORENA GARCÍA Y ALFONSO JUNIOR

­Lorena me parece súper válida y el futuro, no solo ya en el trabjo, sino en la imagen de nuestro club. Es una mujer con un arrojo y valentía importante, que nos da lecciones. Como anécdota, me asusté cuando me dijo su edad [es veinteañera]. Tiene dotes directivos, de mando y ejemplifica la transformación que va persiguiendo el club. [A petición del propio Corona se incluye a Alfonso García Piñero, no previsto en el cuestionario inicial del periodista]. Tanto ella como su hermano hacen esa labor de transformación, son savia nueva y joven, con ideas y mentalidad del siglo XXI, que es lo que toda empresa busca, ese avance y preparación para el futuro.

ALBERTO BENITO

-Fue el director deportivo durante toda mi estancia en Almería , salvando el primer año, que estaba Roberto Olabe. No tengo una relación mala, simplemente tuvimos disparidad de criterios en algunas situaciones, ni más, ni menos. Tuve siempre una relación cordial, no cercana, y con una disparidad que no nos hace a ninguno de los dos mejores o peores. Hay que saber convivir y trabajar sin que nos descalifique que opinemos diferente. Con Alberto es este caso.

IBÁN ANDRÉS ­

Es lo mejor que me ha podido pasar en mi actual desempeño. Lo valoro tanto porque a su valía profesional le imprime unos valores personales como el esfuerzo abnegado, generosidad infitinta y un amor absoluto por este club como abonado y seguidor antes de trabajar para él, y eso se transmite. No es habitual ver ese amor en los clubes o las empresas. La relación es de confianza y buen feeling, nos entendemos sin hablar. Es un activo que el club no debería dejar nunca volver a marchar.

JORGE DÍAZ ­

Amigo personal previo a su trabajo en la UDA. Hemos tenido la suerte de, primero ser amigos, y luego trabajar juntos. Tiene la capacidad de ver y percibir cosas que los demás no nos detenemos o no tenemos la capacidad para sentirlas. Nos aporta una visión que nos complementa mucho.

SILVIA ­

Es mi mujer, la mejor compañera que he tenido nunca. Me ha ayudado, animado, sostenido y empujado en todas mis situaciones profesionales. Siempre ha sido básica y es importantísima para mí. Hubiera sido imposible sin ella, me ayuda muchísimo.

CARLA

­Los niños son nuestro motor, los que nos ponen en marcha cuando te tiran de la manta por las mañanas o cuando los despiertas para empezar el día. Es nuestra motivación para hacerlos mejores personas y felices... [el lacrimal refleja que empieza a emocionarse]. No puedo hablar de mi hija. Es nuestra alegría en la casa, una niña muy especial por lo que transmite, ya que todos somos normales en este mundo del Señor. Hace que nuestro día a día sea maravilloso. Estamos bastante plantados, la verdad, no sé qué más nos dará la vida.