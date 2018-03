Misión cumplida para Unicaja (3-0)

El momento más llamativo del encuentro se produjo en el punto 23 ahorrador del tercer set, cuando Piero Molducci se giró a la esquina y llamó al número 9, juvenil, Pablo Giménez, 16 años de edad, para que cogiera la tablilla con el 18 de Israel Rodríguez, que estaba en la línea de saque y que había sido el autor de los dos últimos puntos blanquiverdes. El cruce de ambos en la banda supuso 20 años de diferencia de edad y mucha historia del voleibol ante el futuro del mismo. Pablo sacó, el otro ‘niño’ en pista, Rubén Lorente, puntuó, y Pablo volvió a sacar para que el partido se acabase, la metió dentro pero no fue así, sino unos segundos después, con el juvenil ya en el banquillo tras haber vivido su gran momento.

Hasta entonces, lo previa había sido una despedida, la de Tarragona 2018 SPSP en sus últimos compases en la Superliga tras su ascenso la campaña anterior. Su misión de darle visibilidad a los Juegos Mediterráneos que albergará la ciudad en breve está cumplida, pese a que se ha marchado con cero puntos en el casillero. Junto a los tarraconenses baja Mediterráneo Castellón, que con ello confirma que Unicaja Almería tendrá como rival en semifinales a Urbia Voley Palma. Y es que el CV Teruel no falló y se alzó líder definitivo de la fase regular, con cruce ante Río Duero Soria dentro de dos semanas. Todo decidido ya, la fase definitiva ha dejado en solitario a los últimos cuatro equipos de entre los que saldrá el campeón.

En el Moisés Ruiz el máximo anotador fue Israel Rodríguez con 13 puntos y un magnífico 50% de acierto anotador, con dos aces, ambos seguidos. Le siguió en la faceta de puntuación Chema Castellano, con 9 puntos, siendo el máximo artillero visitante David Crespo con 8. El máximo bloqueador fue Rubén Lorente, colocador de gran presencia en la red, con tres puntos más uno de saque y otro de finta en un total de 5, los mismos que el colocador del otro lado de la red, Héctor García Borrás, el mejor sacador con tres aces. Trabajó muy bien en recepción ‘Artés’ y los porcentajes colectivos estuvieron muy arriba, también en contraataque.

El primer set tuvo un inicio de dominio visitante (2-4, 8-10 y 11-12), concentrado el conjunto de Stevovski y realizando un buen trabajo para mantener el pulso a un Unicaja que no acababa de coger el ritmo al partido. Tras el tiempo técnico, y con la entrada en saque de Monfort, Unicaja se disparó con dos bloqueos de Diedhiou y ataques de Castellano e Israel Rodríguez. El valenciano hizo mucho daño desde el servicio y los ahorradores entraron la veintena muy disparados (20-14). El juego fue más fluido, un alma de Parres acercó más la victoria parcial, así como con el propio Monfort bloqueando, y al término del set el tanteo fue de 25-16, con solo 4 puntos de los tarraconenses en la segunda mitad del mismo.

El segundo tuvo a los verdes por delante (5-3 con remate de Jean Pascal), pero los catalanes no querían permitir la fuga, sobre todo por el buen hacer en el saque de Rubén Lorente, igualando en dos ocasiones (6-6 y 10-10). En la segunda tuvo mucho que ver que el otro colocador, Héctor García Borrás, emuló a su homónimo e hizo dos aces en la misma tanda, pese a lo que Israel Rodríguez cortó la racha y se paró el partido con 12-11. Un error en ataque puso a Tarragono por delante en el 14-15, pero Chema Castellano bloqueó para el 17-16 e Israel puso la directa para abrir hueco y mantenerlo, y para después ampliarlo con dos aces seguidos, puntos 22 y 23. Cerró Monfort el 25-20 definitivo.

El partido iba rápido, y pareció acelerarse mucho más en el tercer set con un comienzo fulgurante de los de Piero Molducci. El valenciano dejó sitio en pista al capitán Almansa, sabiendo que con los lesionados Ferrera y Slaught, y los que no iban a jugar, Ignacio Sánchez y Thiago Maciel, solo restaba la oportunidad para el juvenil Giménez. El 5-0 del principio no fue tan ‘dañino’ a la llegada del tiempo técnico, con 12-8. Una pipe de Israel subió el 16-12 en medio de un último intento de Tarragona de extender un poco más no ya el partido, sino su estancia en la Superliga. Un ace de Almansa estableció el 19-14, reaccionó otra vez Sant Pere i Sant Pau, Israel apretó y debutó Pablo con el pabellón ilusionado.

Hubo mucha juventud en la grada, ya que estaba repleta con los participantes en la actividad previa ‘Hoy compites con Unicaja’. En ella habían jugado equipos del Stella Maris de la capital almeriense y de los municipios de Sorbas, Uleila del Campo, Olula del Río, Cantoria y Baza, este último de la vecina provincia de Granada. Todo un mediodía repleto de partidos de vóley base había seguido a la celebración de un clinic muy interesante sobre tecnificación, impartido por Piero Molducci y Manolo Berenguel, con la presencia de aproximadamente medio centenar de técnicos de equipos base. Todo un éxito su celebración, la jornada resultó completa en la promoción del voleibol con la colaboración de la Diputación.

FICHA TÉCNICA

Unicaja Almería (3): Monfort (7), Rubén Lorente (5), Parres (5), Diedhiou (8), Israel (13) y Castellano (9), más Artés (líbero). También jugaron Almansa (4) y Pablo Giménez (-).

Tarragona 2018 SPSP (0): Casamor (2), García Borrás (5), Iván Martín (6), Isaac Valiño (6), David Crespo (8) y Bordás (3), más Stevovski (líbero). También jugó Perdices (2).

Parciales: 25-16 (20’), 25-20 (23’) y 25-21 (27’).

Árbitros: Julio César Santana (Murcia) y Ángel Romero (Granada).

Incidencias: Partido correspondiente a vigésimo segunda jornada de la Superliga Masculina de Voleibol disputado en el Moisés Ruiz ante unos 700 espectadores aproximadamente. Antes del inicio del partido se extendió una pancarta con el lema de #todossomosgrabriel y se guardó un minuto de silencio en su memoria con la música de ‘Girasoles’ de fondo. Juego con la máquina de saque y foto final de familia con los participantes en la actividad previa ‘Hoy compites con Unicaja’.