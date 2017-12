El Moisés Ruiz se despide del año 2017

Hasta el fin de semana pasado, el adversario con el que se dirá adiós a un 2017 que ha dejado pocas alegrías en lo deportivo aunque sí muchas en otros ámbitos de un club tan volcado con su entorno, solo había cedido con Palma y Teruel, pero lo que pasó en Cabezón de la Sal vino a confirmar lo que tantas veces se dice de esta Superliga. El 3-1 para Textil Santanderina sobre el FC Barcelona restó algo de presión a Unicaja Almería, ya que con una victoria culé, lo que habría en juego en el Moisés Ruiz este sábado desde las 20:00 sería la tercera posición de la tabla clasificatoria. Ahora, cinco puntos por detrás de los ahorradores, el Barça sigue siendo igual de peligroso y bueno, regular en su rendimiento y un gran rival.

Pero no solo hay que mirar por el retrovisor, puesto que con la vista depositada al frente, como siempre ha hecho el club blanquiverde, ser cabeza de serie a finales de febrero no está del todo descartado. Se sabe muy difícil, porque principalmente no se depende de si mismo, pero las distancias con Urbia Voley Palma y Teruel son de dos y un punto respectivamente. El 'aliado' principal en esa misión para el equipo de Piero Molducci es Mediterráneo, que precisamente juega contra los dos en las últimas jornadas de la primera vuelta. Además, el colista Tarragona, en cuya cancha despedirá el año Unicaja y que este jornada visita Los Planos, y Río Duero Soria, que recibe a los de Dreyer en Los Pajaritos, pueden echar una mano.

El autoanálisis de Unicaja ha dejado muy al descubierto los errores y se ha trabajado duro sobre ellos, con el mensaje rotundo entre los mismos jugadores de que pese a que no se dio el nivel que realmente se tiene, ante los dos principales rivales se llegó al tie-break, y ya se sabe que una vez en la muerte súbita puede suceder cualquier cosa. En ambas ocasiones tocó la cruz y no la cara, pero la cara se da siempre, y así será ante el FC Barcelona.

El conjunto dirigido por David Lorente es muy experimentado, formado por un gran plantel de jugadores. El '10' del equipo es Sergi Arranz, un colocador cuya calidad está más que contrastada y que pasó dos temporadas en Teruel, la mitad de las cuatro que vistió de naranja un central de grandes prestaciones como es Marc Altayó. Es una de las incorporaciones que más han hecho subir el nivel azulgrana.