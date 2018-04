Molducci y Almansa no se fían: "Palma nunca se rinde"

Sobre la misma pista del Moisés Ruiz, delante de la red que separará por tercera vez, y puede que cuarta, a dos aspirantes a ganar la Superliga, se presentó ayer una cita que busca contar con el respaldo social de la ciudad y de la provincia: "El público es un hombre más en el campo; aquí tenemos una afición muy buena que creo que puede sostener bastante el equipo, garantizar su buen juego, porque un equipo necesita siempre de su público como algo fundamental en todo el deporte". Piero Molducci fue rotundo: "Nosotros jugamos por nosotros, por Almería y por Andalucía, y por eso es importante que la gente venga y que nos anime, nosotros los animaremos a ellos también".

Esa 'propuesta' de reciprocidad del técnico italiano habla del gran espectáculo que se va a brindar, y del que también habló Jorge Almansa, siendo muy claro en la expresión: "Muchas veces lo he dicho, que Unicaja es el único equipo en la ciudad que juega por los títulos y por eso tienen que venir, la gente debería estar como loca por acudir al pabellón a ver a un equipo de la ciudad que está luchando por ser el mejor de España, eso tiene que sentirlo y tiene que palparlo, porque no es solo nuestro, sino que es es de toda la ciudad y de toda la provincia, de toda Andalucía, y si no se ve eso, es que hay un problema". La primera cita se quiere que sea también la única: mañana, 20:30 horas, todos al Moisés Ruiz.

Molducci reconocía a la "buena afición de Mallorca", y destacó que hay que cerrar en casa: "Hemos jugado seis o siete play off desde que estoy aquí, o sea, siempre, y muchas veces ha pasado que jugando el primer parido fuera ha sido mejor que jugarlo en casa; esta vez también ha sido así y esperamos que sí se pueda cerrar en Almería". El rival no está muerto: "Urbia ha perdido dos partidos pero ha jugado siempre disputándolos, no es que haya caído por 0-3".