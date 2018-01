Molducci aplaude el compromiso social

"Es importante que el deporte de élite apoye a la sociedad". Tiene Piero Molducci la convicción clara de que hay que asumir la responsabilidad y darse a los demás para lograr un entorno mucho mejor, ya que el clima actual no le gusta nada: "Es difícil poder ayudar porque hay 'mucha gente loca'; ha comenzado 2018 y cuando se mira la televisión uno ve que todos los días pasa algo, que vienen generaciones que pueden tener problemas, y por eso nosotros, desde nuestro pequeño poder, podemos hacer algo". Ese algo es "influir, más a los niños y a la gente joven, como siempre, y esto sí es importante". El ambiente que se vivirá en el pabellón estará en la línea de plantar cara a esta lacra desde la pista y desde la grada.

En general, el italiano considera que la mayor aportación que se puede realizar es la de provocar "que la gente joven juegue al voleibol, al fútbol, al baloncesto… que practique un deporte, porque el deporte permite normalmente una calidad de vida mejor que la de fuera del deporte, y fomenta de manera natural valores que son de gran importancia para la sociedad". Sabe que la afición de Almería va a responder a la doble llamada de animar a su equipo y de gritar contra la violencia de género: "Como siempre, tenemos ganas de estar en casa, ya que hace mucho tiempo que no jugamos aquí -un mes-, ya hemos empezado la segunda vuelta, es el primer partido en el Moisés, y perfecto que se le añada esa función social".

El visitante será un Mediterráneo del que destaca a dos jugadores sobre el resto y del que en la primera vuelta no guarda buen recuerdo: "Mediterráneo no estuvo bien cuando jugamos allí; nosotros sí lo hicimos bien pero ellos no; no lo sé cómo irá, porque cada partido tiene una historia diferente; tienen un jugador bueno y otro también bastante bueno -Andy Rojas y Miguel Ángel Villasmil-, es un equipo que está abajo en la clasificación, como es normal, pero viene aquí sin absolutamente nada que perder y luchará muchísimo, eso seguro, así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta". Es la misma rutina cada jornada aplicada, respeto al rival, búsqueda de la mejor imagen propia y ofrecer espectáculo.

El antecedente de esta jornada, el choque ante CV Melilla con el que se abría la segunda vuelta de la fase regular, le gustó mucho: "Sacamos bien y jugamos con personalidad, con poco errores o con nada; Monfort hizo un partido buenísimo".