Molducci avisa del salto de calidad de Ibiza

Este sábado visita el Moisés Ruiz un adversario muy duro, analizado por el técnico italiano de Unicaja, Piero Molducci: "Es un equipo bueno, con dos jugadores nuevos ahora, Salerno y Oliveira, y es mucho mejor que cuando jugamos allí en la primera vuelta". Eso sí, le gusta la semana de Unicaja: "La sensación es bastante buena porque estamos recuperando un poco a la gente que estaba lesionada tras tener problemas en la semana pasada en Canarias -faltaba Borja y Almansa tenía problema físico-; ahora estamos empezando otra vez a jugar como equipo, más que antes". En ese sentido, cabe lectura positiva de lo ocurrido: "Cuando tú estás abajo 2-0 es muy complicado ganar el partido, pero finalmente lo conseguimos".

En cuanto a Ignacio Sánchez vivirá la cita de un modo especial, pero a lo suyo: "Al igual que a Soria, a Ibiza también le tengo un cariño especial por el hecho de que me han tratado muy bien y he estado muy a gusto, no he tenido ningún problema y he aprendido mucho de la gente de ambos clubes; Ibiza lo tengo un poco más reciente y tengo muchas ganas de jugar contra ellos, con cariño, pero a la hora de jugar hago mi trabajo".