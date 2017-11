Molducci y el buen momento cántabro

El voleibol se compone de estados y el que muestra actualmente el equipo de José Ignacio Marcos es muy bueno. A eso se une que en casa es un rival un rival incluso más complicado, lo que sopesa Piero Molducci en el momento de planificar el planteamiento de Unicaja Almería en la octava jornada de la competición: "Los últimos dos partidos ha ganado ante Ibiza y ha perdido con Soria, los dos por 2-3, así que es un momento en el que está jugando muy bien y que e suma a que su pabellón es un poco 'raro', en el que no es nada fácil jugar, hace mucho frío... siempre peligroso", dice Piero Molducci.

No le llama la atención especialmente que gane Textil Santanderina, porque sabe de sus cualidades, pero sí hay algo que ha analizado con detenimiento: "Lo que me ha sorprendido es que el sábado pasado estaba perdiendo por 2-0, además fácil, y finalmente ganó por 2-3, así que sí me ha sorprendido la remontada que hizo gracias a unos cambios del colocador para finalmente ganar con mérito". Es uno de los cambios en la plantilla cántabra respecto al equipo del año pasado, ya que Sergio Ramírez ha llegado para sustituir al joven Rubén Lorente, haciendo el tándem con Juan Escalona. Además de esa modificación, Molducci entiende que ha habido mucho más: "Ha cambiado bastante, incluso de posiciones".

Pese a que las cosas no salían, a Molducci le gusta que se tuviera coraje para no bajar los brazos: "Al final hemos tenido nivel de juego y hemos ganado un punto, porque se podía perder 2-3 o 1-3 tranquilamente, aunque también se podía ganar 2-0, porque el segundo se podía haber ganado". Las causas del mal juego están muy claras y sobre ellas construye: "Ha faltado mucho en ataque, en contraataque muchísimo, hemos tenido por primera vez en el año un contraataque negativo, que nosotros normalmente no lo tenemos, Palma ha defendido mucho, una buena defensa también con bastante suerte en algunos balones raros".