Molducci: "El equipo tiene 'attributi'"

El resumen final de la serie de Unicaja Almería frente al complicadísimo vigente campeón de la Superliga, que se verá destronado pronto, es lo suficientemente gráfico por parte de Piero Molducci: "El sábado comenzamos parecido a lo que pasó el viernes, perdiendo el primer set, después hemos empatado, el tercero se podría haber ganado tras ponernos 24-22, pero se ha perdido, y después se han ganado los dos últimos, y es algo muy importante, porque se ha demostrado que el equipo tiene lo que en Italia decimos 'attributi'". Se levantó el conjunto ahorrador tras haber tenido muchos problemas en el primer encuentro de Almería: "El viernes jugamos muy mal, y a eso unimos que tuvimos además la mala suerte de que se lesionó el opuesto -Chema Castellano- y desde ese momento el equipo psicológicamente bajó mucho". Siendo el voleibol muy de esos estados de ánimo, "Palma ganó muy fácil con mérito", viendo el italiano que la historia seguía muy parecida tras un primer set bastante malo en el cuarto partido.

El haber doblegado a un enorme adversario es algo que debe usarse para lo que resta, una cita a la que Molducci jamás ha fallado: "La ambición es siempre ser campeón, pero ya llegar a la final este año no estaba fácil".

El técnico, echando la vista atrás, tiene el recorrido desde septiembre, momento en el que echó a rodar su nuevo proyecto, o incluso desde antes, haciendo una lectura apoyada en los resultados: "Hemos jugado una liga bastante buena, hemos empezado el play off en Palma bien, hemos seguido aquí el primero no bien, y el segundo, sí, un buen partido, todo para lograr el objetivo primero del club, que es llegar hasta aquí: yo siempre que he estado en Almería he llegado a la final, la he ganado tres veces y espero seguir ganando una más".

Para el italiano la clave de la gran clasificación lograda ante Urbia Palma es el valor y el peso del grupo, el uso, en definitiva, de la palabra 'equipo' para el justo reparto de los méritos.