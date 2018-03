Molducci hará rotaciones

Análisis minucioso del rival, como suele, el tercero en esta temporada tras haberse cruzado con los azulgranas en los cuartos de final de la Copa del Rey y antes en el Moisés Ruiz en la primera vuelta, entonces con la tercera plaza en juego, Piero Molducci se ha quedado un tanto descolocado: “Es un equipo ahora un poco raro porque el sábado perdió en su casa contra Textil Santanderina; sinceramente, creo que un equipo que quiere meterse en play off no puede tener ese pinchazo, ya que Santander jugó antes aquí y tenemos reciente que hemos visto que es un equipo que está luchando abajo y no tiene un nivel técnico para ganarle al Barça, así que no sé qué les ha pasado en el partido, Textil ha jugado bien y Barcelona lo ha hecho mal, pero si estás enchufado por la cuarta plaza, ese partido lo ganas”.

Hombre por hombre, lo ya conocido por parte de todos, con los nombres propios de una escuadra muy bien formada: “Vlasev es cada año uno de los mejores bloqueadores de la Superliga –puso 9 a Unicaja en la Copa-, tiene un opuesto bueno –Di Betta-, tiene a Galindo, que es el alma de este equipo, tiene a Arranz, que es un buen colocador, de categoría, y los demás son normales”. En cuanto a que estarán más motivas al tener su última oportunidad, el italiano es realista con las posibilidades que les ve: “Pienso ha perdido la opción de ser cuarto al caer en casa con Textil, porque ahora tiene tres puntos abajo, es un problema serio con Río Duero Soria y Ushuaïa Ibiza Voley, dos equipos, por delante”.

En cuanto a su planteamiento de cara al choque, sábado en horario unificado, no se va a modificar nada, solo cambio de cromos: “Quiere probar un poco a la gente, la evolución de Israel Rodríguez de un modo especial, y los que menos juegan que tengan minutos, como en el último partido en casa contra Tarragona, porque nos quedan dos y vamos a aprovecharlos para que Israel podamos verlo en un partido real, además de más cambios para tener a todo el mundo enchufado para el play off”. Como siempre, su máxima seguirá adelante llegado el momento de la verdad, y “jugará quien se entrene mejor y quien juegue mejor, nada más”.

La posición actual en la tabla la da por cerrada pase lo que pase en estas jornadas últimas, ya que pese a que Palma se mide a equipos que se juegan la vida, antes con Mediterráneo, en el descenso, y después con Soria, en el play off, no cree que pinche en ambos: “Segundo o tercero para mí no cambia nada, que ya sabéis que siempre digo que en el play off no es una gran ventaja tener los primeros partidos en casa, así que esta es la clasificación, Teruel es el equipo que actualmente está jugando mejor, ha ganado por 3-0 tanto a nosotros como a Palma, la tabla, tras 22 jornadas, normalmente demuestra el nivel”. El único matiz que introduce es que los puntos de Palma sobre Unicaja no son la distancia entre ambos ahora mismo.

En ese sentido, y como ya se sabe, “Palma ha perdido a Víctor, es una baja muy importante, y por eso es que ha perdido por 3-0 en la Copa con nosotros y por 3-0 en Los Planos después, porque cambiar de colocador no es una cosa fácil, hay que conocer al atacante, hay que jugar, y después Víctor es un colocador mejor, creo, que el que está ahora”. Las luchas están muy abiertas y las sigue con gran atención: “Tiene más probabilidad Ibiza, pero Soria es un equipo ante el que hay que jugar, y se puede ganar o perder, puede ganarle a Palma si hace un buen partido, aunque los pitiusus tienen un calendario mejor”. Por abajo, “cada año hay un lucha bastante fuerte porque siempre son dos o tres equipos en ella”.

Esta temporada están “Mediterráneo y L’Illa Grau, como siempre, Vecindario, que no está jugando muy bien, y Santander, que ha cogido aire ganando en Barcelona; es una lucha difícil”. Pero en dos semanas llegará la que todos esperan, la de ser campeón de una temporada apasionante, y se lo toma como un volver a empezar: “El play off es una liga aparte, empieza una liga nueva, y no se sabe; si nosotros jugamos con Palma, no sabemos si se puede ganar, porque les hemos vencido 3-0 pero perdimos la semana anterior, así que normalmente son tres o cuatro partidos y hay que jugar bien todos, con la cabeza buena, con las ganas de jugar, porque es contra el partido mismo, y no contra la clasificación”.