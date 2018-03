Molducci hará rotaciones

Análisis minucioso del rival, como suele, el tercero en esta temporada tras haberse cruzado con los azulgranas en los cuartos de final de la Copa del Rey y antes en el Moisés Ruiz en la primera vuelta, entonces con la tercera plaza en juego, Piero Molducci se ha quedado un tanto descolocado: "Es un equipo ahora un poco raro porque el sábado perdió en su casa contra Textil Santanderina; sinceramente, creo que un equipo que quiere meterse en play off no puede tener ese pinchazo, ya que Santander jugó antes aquí y tenemos reciente que hemos visto que es un equipo que está luchando abajo y no tiene un nivel técnico para ganarle al Barça, así que no sé qué les ha pasado en el partido, Textil ha jugado bien y Barcelona lo ha hecho mal, pero si estás enchufado por la cuarta plaza, ese partido lo ganas".

En cuanto a su planteamiento de cara al choque, sábado en horario unificado, no se va a modificar nada, solo cambio de cromos: "Quiere probar un poco a la gente, la evolución de Israel Rodríguez de un modo especial, y los que menos juegan que tengan minutos, como en el último partido en casa contra Tarragona, porque nos quedan dos y vamos a aprovecharlos para que Israel podamos verlo en un partido real, además de más cambios para tener a todo el mundo enchufado para el play off". Como siempre, su máxima seguirá adelante llegado el momento de la verdad, y "jugará quien se entrene mejor y quien juegue mejor, nada más", termina el entrenador de Unicaja pensando ya en los play off.