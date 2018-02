Molducci observa y establece un plan

No es la típica premisa de 'una hora menos en Canarias, sino más bien de ocho horas antes a cuando se suele jugar en casa. Mismo día de la semana, sábado, pero a las 12.00, lo que impide un desarrollo 'normal' de la planificación previa a un partido: "Llegamos el viernes, no entrenamos por la mañana del sábado porque entrenamos cuando el partido es por la tarde, lógicamente, ni tampoco el viernes porque llegaremos a las ocho y media aproximadamente y no se puede trabajar a las diez de la noche cuando al día siguiente juegas temprano".

Piero Molducci ajusta piezas y horas en su camino hacia la regularidad: "Hacemos un viaje como siempre, a Málaga y con la vuelta por Madrid, sabiendo que cuando se juega a las 12.00 no se puede tener toma de contacto con la pista antes, ni siquiera por la tarde porque el vuelo sale tarde, son tres horas de vuelo a Canarias y no podemos irnos al pabellón al aterrizar, ya que hay que comer distinto, hay que descansar, por supuesto…". El cambio es que esta semana Unicaja apurará una última sesión en el Moisés Ruiz el viernes por la mañana para salir nada más concluir en autobús hacia Málaga". No es la primera vez que el transalpino hace referencia a las pocas vías de comunicación de la provincia de Almería.

Pasado el trámite poco cómodo del viaje, aguarda por la isla "un equipo bastante bueno, y en su cada mejor que fuera, en un pabellón un poco raro -Santa Lucía Tirajana-, que es muy grande". Es parada complicada en la marcha verde de la fase regular de la Superliga, "hay que jugarlo y lo jugaremos", asegura Molducci sin dar mayor horizonte que no sea este sábado al mediodía: "Entrenamos normalmente, como siempre, sin mirar a la Copa del Rey ni a la semana siguiente, miramos partido por partido, cada semana vemos qué problemas tenemos en el equipo, porque cada semana hay lesionado, siempre algo, y nada, esperamos que se vayan sucediendo los acontecimientos para ir afrontándolos poco a poco".