Molducci, optimista ante Palma

No es que se detenga la Superliga por este choque de trenes, pero nadie duda de la gran trascendencia que para la competición tiene la visita del vigente campeón al equipo que siempre lucha por los títulos: "Es un partido muy atractivo porque nosotros hemos ganado siempre, Palma ha ganado siempre; el año pasado ellos tenían un equipo que ganó todo, fuerte, ha cambiado bastante, en verano tuvo problemas, pero tiene un equipo bueno".

Piero Molducci presentó ayer lo que será un gran espectáculo mañana sábado, sabiendo el nivel de cada cual: "Ahora cada equipo tiene su historia, seis partidos, nosotros sabemos cómo juega Palma, Palma sabe cómo jugamos nosotros, el año pasado era diferente".

El encuentro se disputó en la segunda jornada, "imposible saber cómo es el nivel", mientras que "este año es normal después de seis jornadas porque se sabe cómo son los equipos". Respecto a eso, Urbia Voley Palma es "bueno porque tiene un buenísimo colocador -Víctor Viciana-, tiene el opuesto de Ibiza del año pasado - Ronchi-, un brasileño nuevo en cuatro -Dhionathan Da Silva 'Zóio'-, Cairus, que el año pasado jugaba menos y este juega siempre, los dos centrales del año pasado -Jorge Fernández y Dani Macarro-, también el líbero del año pasado -Álex Fernández-… un buen equipo". No le sirve de mucho la derrota palmesana en la Supercopa: "Se juega en Teruel, y Teruel en su casa juega mejor que fuera".

Se trata de dos grandes frente a frente, ambos con bastantes modificaciones: "Nosotros cambiamos cada año prácticamente el 50%, hay veces que cambiamos más, mientras que Palma ha cambiado porque le faltaba el dinero, no se sabía bien cómo pasaba el verano, si jugaba la liga o no".

Es por ello que falta por medir un nivel contra otro: "Todavía no se sabe cómo es que tenemos nosotros en la comparación con el que tienen ellos, porque hasta que no se juega no se puede saber". Lo que sí tiene claro es que "las sensaciones son bastante buenas, la cosa importante es que cuando se llega al final de set normalmente no se cometen errores y se juega mejor el final de set que el principio, normalmente".

Esto se traduce para Piero Molducci en que Unicaja es ya "un equipo que quiere ganar, que juega bastante como equipo… ha faltado el opuesto, jugó Almansa y lo hizo bien, así que el equipo está preparado para jugar este partido". Lo llamativo de la cita huelga decirlo: "Es un partido importante y se sabe, porque juegan dos que nunca han perdido, es difícil, la afición lo sabe, nosotros los sabemos y Palma lo sabe, después vendrá otro partido".