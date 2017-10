Monfort: "Merece la pena que la afición vea a este equipo"

Mirar la clasificación y ver los números conduce a que “al final lo importante es ganar los partidos”, pero habiendo estado dentro de la cancha, Javier Monfort introduce una matización: “Pero yo creo que más importante aun es la manera de ganarlos”. Dos victorias de las que aparecen en la tabla con 3-0 –da igual dentro que fuera-, esconden mucho trabajo detrás, la parte que no se ve y que es la que permite un arranque así: “Ante rivales a priori más sencillos como puede ser en este último caso Mediterráneo, no valen un 3-1 o un 3-2, pero a veces estos equipos te complican y creo que nosotros hemos ganado con una solvencia muy importante, lo que demuestra que estamos en un buen rodaje”.

Para comenzar, “hay buenas sensaciones”, y eso es algo sobre lo que seguir una construcción sólida: “Nos da confianza para preparar los partidos un poco más complicados que vienen ahora”. De momento queda un tercer encuentro que está marcado como ‘prohibido fallar’, puesto que se recibe al colista de la clasificación, si bien eso es anecdótico a estas alturas de liga: “Un rival creo que también más sencillo, de los que creo que para un club como Unicaja no debería ser ningún problema, pero bueno, están jugando bien, vi el partido contra Melilla, es verdad que perdieron 3-0, pero estuvieron todo el rato luchando contra un equipo como el melillense y en su casa, que no es fácil”. Se trata de L’Illa Grau y viene motivado.

El calendario ha hecho que se vean seguidos los dos conjuntos de Castellón y no habrá relajación verde: “A priori es más fácil pero no puedes dejarles jugar porque como les dejes un poco se van a crecer mucho, y encima vienen con dos derrotas y tienen hambre de ganar, vienen a por todas, así que habrá que recibirlos bien y no confiarse”. Desde luego, la semana de trabajo no está dado resuello: “Si es que no tenemos que hacer otro cosa que seguir entrenando como lo estamos haciendo hasta ahora, empezar el parido con la seriedad que lo empezamos el finde pasado e incluso el anterior aquí en casa contra Melilla, que creo que es de los equipos que ese año pueden estar arriba también y creo que no les dimos tregua”.