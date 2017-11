Monfort afila sus armas antes de recibir a Palma

Cuajó su partido más completo desde que llegó a Unicaja Almería y así lo siente él también. Satisfecho con el trabajo realizado y con la victoria ahorradora en Ibiza, en un Es Viver siempre complicado, Javier Monfort revisa su firma en una gran tarjeta de presentación de su candidatura a ser uno de los jugadores decisivos en el devenir de la Superliga. Dejó su rúbrica en un 47% de acierto en ataque y cuatro ‘aces’ para un total de 13 puntos y un coeficiente de +9, el mejor de todos los jugadores en pista. Solo erró uno de los 16 servicios que efectuó, también el que más veces fue a fondo de pista al enganchar varias rachas imparables para la recepción pitiusa. Precisamente recibió 17 saques con solo un error para un 59%.

Su cañón al servicio no llegó a su récord de puntos directos, ya que lo sitúa en “6 estando en Castellón Mediterráneo frente a Palencia”, aunque sí lo es por tanto en Superliga. El Javi Monfort ante Ibiza fue similar precisamente al que se apareció ante su ex Mediterráneo, los dos mejores partidos a título individual. Pero ya no son solo los números, sino las sensaciones, siendo un gran apoyo del equipo en todas las facetas, atacando mucha bola alta con eficiencia. Sabía que en la isla había que dar una versión muy buena del propio juego blanquiverde, puesto que la progresión ascendente de la complicación del calendario está muy clara y “era el Ushuaïa Ibiza Voley el equipo más fuerte al que Unicaja se había enfrentado”.

De hecho, Monfort va un poco más allá y considera el encuentro ya pasado en una medida de dificultad muy elevada “Era nuestra primera prueba de fuego”. No olvida, en todo caso, que se supo “jugar bien ante un buen Vecindario para acabar el partido 3-0 y sin complicaciones”, y que se ganó a otro buen equipo como Soria, siendo el de Los Pajaritos junto con Ibiza la otra gran cita: “El equipo está saliendo impune de esas pruebas y con buena nota para buscar la cita de Mallorca, que es otro ‘escaloncito’ más de nivel al que esperemos llegar bien gracias a la confianza conseguida en Es Viver”. En su lectura, el choque de primero contra segundo llega en un buen momento para los ahorradores, y hay que hacerlo valer en pista.

En ese sentido, el valenciano recuerda que “Unicaja es líder, tiene ese respaldo y esa seguridad de que se lleva todo bien hecho y no hay necesidad, se puede jugar con tranquilidad”. Respecto al rival, respeto pero no temor: “Palma es un equipo muy fuerte, pero nosotros también y jugando además en casa vamos a preparar el partido muy bien, como siempre, trabajando duro y creo que nos saldrá un buen encuentro y haremos disfrutar a la afición”. Más en análisis, “Urbia Voley es un equipo muy renovado pero con mucha calidad, al menos sus jugadores individualmente, y como equipo falta ver cómo les va; por ahora en la liga va muy bien pero no les fue bien en la Supercopa”. Ahí entra también el adversario.

De hecho, el receptor piensa que “Teruel tiene este año un equipo muy completo, al que es muy difícil jugar y será otro rival duro”. Este sábado, de entrada, se verá “cuál es la casta del equipo”. De todos modos no cree que vaya a marcar nada de una manera especial este partido porque queda mucha liga y muchos puntos, son solo tres puntos, y a cualquiera de los dos le puede salir un encuentro malo para más adelante cambiar las cosas”. Reforzando esa idea, Monfort avisa: “Todos los equipos vamos a dar un nivel mucho más alto al final de liga que ahora; aunque a Palma o a nosotros nos vaya mal, el final de temporada es lo importante y esto no es más que el comienzo, coger sensaciones, para seguir creciendo”.

No es menos cierto que “se gana el derecho a jugar finales con los puntos al final de liga, pero el nivel de juego no tiene nada que ver cuando se comienza que en el momento en el que se deciden los títulos”. Las distintas escuadras “tienen que ir haciéndose, conjuntándose”, y en ello se trabaja: “Venimos de fuera y tenemos que compenetrarnos, así que al final de temporada se dará el mayor rendimiento”. De momento Unicaja “es un equipo muy bien formado, muy cohesionado, con un gran grupo fuera de cancha que luego se ve reflejado dentro del campo, muy buen compañerismo, un buen ambiente, y eso es lo más importante para ganar los títulos, eso unido a una buena calidad técnica que hay, indudablemente”.

Así se cuece el bloque ahorrador: “Un equipo que tiene muy buena pinta y que a mí en el plano personal me ilusiona”. Su llamamiento a la afición para este sábado viene acompañado de que “es el partido más importante de lo que va de curso, y espera una buena respuesta: “Animo a todos los aficionados y sé que no se van a arrepentir, porque les vamos a hacer disfrutar ante un equipo muy fuerte”. Todo “está llamado a ser un gran partido”. Es su momento: “Vine a Almería para jugar de tú a tú a estos rivales, porque el año pasado no podía pero esta vez, estando respaldado por un equipo y unos compañeros de una calidad tan grande, tengo ya muchas ganas de poder jugar y ganar ante Palma, o que llegue Teruel”.