Monfort brilla pero destaca al equipo

Algo sucedió tras el 2-0 en contra, algo que desvela Javier Monfort, hombre que se expresa muy bien fuera de pista, pero que habla como nadie dentro de ella: "Se hizo una pequeña reunión, se habló de pelear juntos, cada uno aportando lo que consideró la mejor táctica a seguir para cambiar lo que había pasado para intentar ayudarnos entre todos los compañeros".

Es exigente pero la vuelta de Vecindario se hizo con algo bueno: "Sacar positivo que en este momento de debilidad nos supimos juntar y reorganizarnos para darle la vuelta a la situación". Cómo no, está "contento" con su actuación individual, "pero más con el equipo, porque hay otros que los compañeros empiezan en situaciones así a pelear entre ellos".

No fue el caso de Unicaja sobre la pista de Santa Lucía: "Nosotros nos apoyamos aun más y eso también es importante". La mente de un jugador madura a lo largo de un partido si se está preparado para ello: "Sabiendo que Unicaja no se puede permitir perder contra otro equipo de mitad de tabla para abajo, el 2-0 es el momento de que no te pueda la presión, no queda otra que despertar y luchar codo con codo con los compañeros para intentar revertir la situación; después de remontar y poner el 2-2 sabes que vienes con un refuerzo positivo, yo fui de menos a más y al haber jugado los dos últimos sets mejor te da más confianza para encarar el último más fuerte".

Pero hay un punto en el que Javi estalla. Se trata del 11-11 en el tie-break: "Venía de no cometer errores en ese quinto set y me cabrea, miro el 11-11 y me cabrea la situación, no puede ser que vayamos a perder, tenemos que ganar sea como sea, y lo único que me sale de dentro es rabia, y esa rabia me hace dar un plus físico, pensando que se nos puede complicar la liga de cara a los play off por este partido". Por eso quería todas las pelotas: "No paraba de pedirle a Ignacio que me echara la bola porque los dos equipos estábamos con el miedo a fallar, y en ese momento me sale las ganas de acabar el partido, en ese momento en el que la gente tienen miedo a fallar lo importante es quitarte la presión y sacar fuerzas".