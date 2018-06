Monfort renueva una temporada más con Unicaja Almería

Se trata de un ‘gladiador’ en toda regla, incluso por pisar siempre arena. No solo lo hace en el verano, dando exhibiciones de juego junto a su hermano en las citas de playa a las que acuden a competir, sino el resto del año, puesto que no entiende otra cosa que no sea ‘dejarse la vida’ en todos los pabellones: “A la pretemporada voy a llegar a tope porque en vóley playa el objetivo no es ganar los torneos, sino llegar al máximo para la pista”. Pese a ello, su impronta es impresionante, con un reciente triunfo en el Melilla International Open, la primera prueba Madison Beach Volley Tour de este verano: “Estoy llegando muy cargado, porque ya he vuelto al gimnasio a empezar con carga, pero aun así nos está yendo bien”.

Ha dejado bien claro que lo que le interesa “es llegar bien a la pista, lógicamente”, y la suya será por segundo año consecutivo la del Moisés Ruiz. Javier Monfort ha renovado por un club que confía en él, y piensa corresponder tanto a la entidad como a la afición: “Me motiva sobre todo el haberme quedado con las ganas de ganar un título, no quiero irme de aquí sin hacerlo; este año lo hemos tenido y no hemos podido, y quiero quedarme otra temporada más por lo menos para lograr que así sea; además, me quedé con ganas de celebrarlo con la afición y por eso me dolió muchísimo no ganar al final el play off de la Superliga, ya que pensé que lo íbamos a conseguir cuando vi a Israel recuperándose, así que fue un palo duro”.

El valenciano ha insistido en ello: “Este año me he quedado para ganar, y mientras confíen en mí, no pienso irme de Almería hasta solventar esa deuda con la afición, además de que creo que el club está haciendo unos cambios muy buenos, en la dirección correcta para poder conseguirlo, y estoy muy motivado”. Ha deseado que todo sea como su primera temporada, salvo el desenlace final: “Espero volver a estar igual de a gusto que el año pasado, con un equipo de una calidad humana como la del año pasado, en una ciudad donde fui feliz el año pasado, pero espero ganar títulos, como no hicimos el año pasado”. Rotundo el valenciano a la hora del ‘sí’: “Si he renovado ha sido porque confío en un proyecto que va a ser ganador”.

A su juicio, “lo que está cambiando el club está siendo bueno”, lo que le hace ser optimista: “Tengo plena confianza en el criterio de Unicaja para hacer un equipo ganador”. Será con la aportación de Manolo Berenguel, al que su fama le precede: “Tengo referencias muy buenas porque como jugador lo he visto y lo ha ganado todo, y como entrenador con las chicas lo estaba haciendo muy bien, pero además se sabe que es una persona que sabe muchísimo de voleibol, que ha estado en ‘nuestro lugar’, y un entrenado que ha sido jugador, tiene mucho ganado frente a entrenadores que no lo han sido”. Es el séptimo renovado, y agradece la confianza que se le da: “Es un honor para mí que un club como Unicaja lo vuelva a hacer”.

Además, Monfort ha resaltado como importante que se le reclame de nuevo en un momento de cambio a mejor: “Me hace estar orgulloso estar en los planes de uno de los mejores y más ambiciosos proyectos de la liga, y espero estar a la altura”. En relación a eso, ya ha lanzado un aviso: “Este año se va a ver un Monfort más sólido; el año pasado vine de una temporada casi en blanco por lesión en Melilla y me costó coger el ritmo, pero este año voy a empezar fuerte, me estoy preparando mucho en la playa, voy a llegar mucho más rodado y voy a ofrecer una temporada espero que mejor aun que la anterior, porque no tenía experiencia como titular en un equipo que lucha por los play off y la Copa del Rey, así que la veteranía te da un grado y al ser el segundo año voy a tener más seguridad y confianza”.

Otra de las cosas que afectará positivamente a su rendimiento, “conocer más a los compañeros”, lo tendrá Teruel, que está renovando a casi todo el equipo, pero a él no le preocupan los demás sabiendo lo que hay dentro: “La verdad es que no sé mucho sobre rumores de otros equipos, pero sí sé que Almería se está formando bien, y sabiendo el equipo que vamos a tener nosotros, no me hace falta saber los demás; Teruel es el rival más fuerte y está haciendo un equipo parecido al del año pasado, lo que por una parte es bueno porque se conocen mucho, pero por otra parte nosotros sabemos cómo juegan y qué nos hace falta para ganarles”.

Por ahora, y uniendo las dos temporadas de verde, está letal en la playa, lo que es capaz de trasladar a la pista: “Cada vez me encuentro mejor, cada año me veo más joven, en playa y en pista me veo mejor físicamente, y esta vez sin apenas empezar a entrenar aun ya estamos ganándole a todo el mundo que está todo el año preparándose en la arena, casi sin tocar pelota; el verano ha empezado muy bien, y a ver si acaba igual, pero para mí lo principal es pasarlo bien en la playa y coger fondo para llegar lo más fuerte posible a la pista”. En ella estará rodeado de una gran afición, a la que se debe: “Que vengan a vernos, porque esta temporada vamos a hacerles disfrutar y vamos desde el principio a por la Supercopa”.