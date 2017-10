Morcillo sale a tres ciclos por curso

La UD Almería sufrió en el Reino de León su primera expulsión en lo que va de curso. El protagonista no fue otro que Jorge Morcillo, quien tras ver sendas amarillas tenía que enfilar el camino de vestuarios en el minuto 77, dejando al equipo en inferioridad el último tramo del encuentro para aguantar el 0-0 en el marcador. Sin entrar en si las tarjetas fueron más o menos discutibles (el vasco Gorostegui Fernández igual pudo ahorrarse una de ellas), lo cierto es que vienen a confirmar una trayectoria habitual en el central valenciano desde que viste de rojiblanco.

En los dos cursos que ya ha completado de principio a fin ha salido a tres ciclos por cada uno. En su primera temporada, la 15-16, disputó 35 partidos y vio 16 amarillas, con lo que fue castigado con tres partidos de sanción por el concepto de acumulación, lo que le privó de estar próximo a jugar las 42 jornadas de las que consta el campeonato.

El ejercicio anterior le sucedió algo muy similar. De nuevo fue un baluarte defensivo del equipo y en 31 partidos disputados vio 17 cartulinas amarillas, lo que de nuevo le impidió participar en tres jornadas. En ninguno de los dos años, sin embargo, resultó expulsado con roja, cosa que sí se ha producido ya en la presente competición.

El zaguero suele ir al límite a los cruces y también es habitual verlo intercambiar impresiones con los árbitros, más aún ahora que luce el brazalete de capitán, circunstancias ambas que le granjean no pocas amonestaciones. No es nada nuevo si se observa su trayectoria deportiva, ya que desde su estreno como profesional en las filas del Real Jaén allá por la 06-07 acumula 116 cartulinas amarillas y 7 rojas en un total de once temporadas, lo que arroja un saldo de 10,5 amarillas por curso, incrementado, como ya se ha visto, desde que defiende a la UDA.

Con apenas 22 años, en la 07-08, ya rebasó la cifra de 10 tarjetas en un mismo ejercicio al ver 11 amarillas en las filas del Benidorm en 25 partidos disputados. Luego se enroló en el Alavés, aún en la categoría de bronce, viendo 22 tarjetas en 53 partidos.

En la 11-12 da el salto a la categoría de plata en las filas del Alcoyano, donde no pudo evitar el descenso a final de curso, tomando parte en 30 jornadas con un saldo de 12 amarillas y una roja. De ahí pone rumbo al Recreativo de Huelva, donde entre la 12-13 y la 13-14 vio 16 amarillas y tres rojas en 66 apariciones con la elástica blanquiazul.

El Rayo Vallecano le permitió asomarse por Primera División. Fue un paso fugaz, pero dejó su sello particular e impronta, ya que en apenas 13 partidos recibió cuatro amarillas y dos rojas. Sergi Barjuán lo reclutaba después para el faraónico proyecto de la UDA que buscaba volver a la máxima categoría tras el descenso de 2015 por su aseada salida de balón.

Y es que Morcillo es puño de hierro en guante de seda, tan reconocido por su buen criterio con el balón en los pies como por no andarse por las ramas a la hora de defender. Otro dato más favorable es que en once años dedicados al fútbol ha perforado la portería rival en 18 ocasiones pese a ser zaguero.