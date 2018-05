El partido del año se acerca y conforme avanzan las horas los llamamientos a la afición se multiplican. El último en sumarse ha sido el capitán de la UD Almería, Jorge Morcillo, quien considera el choque ante el Alcorcón como la segunda bola de partido para abrochar la permanencia: "Teníamos tres macht balls para zanjar esto. La más difícil era la primera [Córdoba] y no la conseguimos salvar y ahora viene perfecta la de casa. Estoy seguro de que el Mediterráneo se va a llenar y va a vivirlo muy intensamente para salvar la temporada".

El central valenciano dice estar convencido de que la afición unionista responderá como en las mejores citas, al igual que ya se viera frente a Barcelona B o Granada: "Seguro que nos acompaña al 100% desde el principio hasta el final porque el partido lo merece y muchos años de la historia de este club estarán en esos 90 minutos".

Morcillo pone encima de la mesa el compromiso del vestuario por lograr la meta cuanto antes: "En cualquier corrillo que se hable esta semana se alude al partido del domingo porque no es un partido cualquiera. No concibo una ciudad con la pasión de Almería sin fútbol cada 15 días. Todo pasa por ganar y para vivir esas tardes de fútbol hay que conseguir los tres puntos contra el Alcorcón, que nos dejará un camino muy hecho para lograr la salvación. Hay que demostrar que moriremos por este escudo y estos colores como profesionales".

El portador del brazalete apela al orgullo de un equipo acostumbrado a vivir en el alambre y pide un lleno rotundo: "Estoy convencido de que será así porque en las oficinas del club había gente desde bien temprano adquiriendo entradas. El espejo donde mirarnos es Barça B y Granada, pero hay que cerrarlo con un lleno. Ojalá se cuelgue pronto el cartel de no hay billetes. Sería una buena señal para empezar el partido ganando 1-0 desde antes. Ese es el objetivo que tenemos que conseguir esta semana para finalizarlo el domingo".

Morcillo pronostica que con un triunfo la salvación puede ser matemática: "Si las matemáticas no me fallan, ganando contra el Alcorcón me aventuro a decir que tenemos un 90% de probabilidad de salvación matemática, ya no hay más misterio. Y como estoy convencido de la victoria, gran parte de la permanencia estará conseguida".

Del conjunto de Julio Velázquez destaca su goleada al Rayo: "Viene de hacer un gran partido como el nuestro contra el Granada. Le ganaron al líder y le ha dado un balón de oxígeno, pero perdiendo aquí se meten en problemas. Necesitamos sumar 49 porque esa cifra nos acerca mucho a la permanencia, que estará en torno a 50".