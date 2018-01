Motta: "Reconocer un error te hace más fuerte, no débil"

Marco Motta regresará al once en el Tartiere tras cumplir sanción y admitía ayer que ha reflexionado acerca de verse amonestado en los primeros compases de los partidos: "Reconocer un error te hace más fuerte, no más débil, y claramente en el partido del Lugo fallé. Pude comprometer un resultado muy importante y me fui a casa muy feliz porque los compañeros me ayudaron mucho, sobre todo René por parar el penalti, pero enfadado porque en la vida y en el fútbol se puede fallar, pero cuando un hombre lo hace tiene que reconocerlo y reflexionar".

El lateral diestro italiano cree que los árbitros le tienen tomada la matrícula, pero no echa balones fuera y asume que tiene un problema que ya le causó un disgusto en la era Ramis al ver una tempranera amarilla en Soria: "Lo de ver tarjeta en los primeros minutos me pasó también contra el Córdoba y no miro a otro lado, sino lo que he hecho yo para no repetirlo. Me parece que tengo tarjeta fácil porque me han nombrado así y es mi manera de jugar, tengo que adaptarme a donde juego y debo tener más cuidado que mis compañeros porque si hay un hombre al suelo Motta tiene tarjeta".

Conocida su mala relación con Ramis, alaba los métodos de Alcaraz: "Me está gustando muchísimo el Almería porque ahora somos un equipo junto, difícil de superar, que da la cara uno por otro. Si el Oviedo está en la tabla más arriba que tú eso significa que ha demostrado más, pero nunca cambiaría al Oviedo por el Almería porque confío mucho en mis compañeros y tenemos que demostrarlo en el campo".

Sin rehuir ninguna pregunta y opositando a portavoz del plantel o próximo capitán por su claridad expositiva, Motta le echaba un cable a los delanteros ante la sequía goleadora por la que pasan: "Hay veces que en el fútbol se pasan momentos complicados. Nuestros delanteros, por una u otra razón, han hecho pocos goles, pero debemos ayudarlos porque un equipo es más que un jugador. Tenemos que ser bravos para que Caballero, Hicham y Juan Muñoz marquen más goles. No es fácil porque viven para el gol y cuando no lo hacen la cabeza se va para allá, pero son buenos futbolistas". Acerca de su predilección por Fran o Fidel como acompañantes en banda, Motta indicó que el juego del onubense le permite subir más al ataque, mientras el sexitano ayuda más en el repliegue defensivo.