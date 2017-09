Muguruza accede a la semifinal de Tokio

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha impuesto a la francesa Caroline Garcia por 6-2, 6-4, en 1 hora y 23 minutos, en los cuartos de final del torneo Premier de Tokio y se enfrentará en semifinales a la danesa Caroline Wozniacki, tercera cabeza de serie y exnúmero uno mundial.

"Estoy muy contenta con este partido, nunca habíamos jugado antes, así que nunca sabes cómo va a ir. Me sentí muy bien con mi tenis, con mi intensidad. fue un buen partido, y en momentos importantes jugué un poco mejor", ha declarado Muguruza a su equipo.

Además, la tenista ha explicado lo duro que está siendo este torneo. "Esta semana estoy haciendo un trabajo físico extra y no es fácil el entrenar duro y competir. Me canso un poco con los partidos, he de centrarme tanto en el entrenamiento como en el partido, pero estoy encontrando un buen equilibro", ha dicho.

Muguruza, que sigue en lo alto de la clasificación mundial, es la primera cabeza de serie del torneo. Con esta, la española ya se ha clasificado para siete semifinales esta temporada.

"Siempre soy la favorita ahora. No me voy a poner presión por ser la número uno. Estoy feliz que mi juego está ahí con este nuevo role, así que estoy contenta y me estoy concentrando en mi tenis nada más", ha explicado Garbiñe.

En cuanto al hecho de ser la número uno del mundo, reconoce que es algo que le motiva. "El ránking siempre es temporal, pero poder cumplir este sueño que tengo desde niña me da un impulso de motivación para mantenerme en esta posición", ha dicho.

En cuartos, además, la segunda cabeza de serie y cuarta del ránking mundial, la checa Karolina Pliskova, ha caído frente a la alemana Angelique Kerber con un ajustado marcador de 7-6 (5) y 7-5.

Por su parte, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova ha vencido a la checa Barbora Strycova en un partido que ha tenido que remontar. Strycova comenzó ganando el primer set por 5-7. Sin embargo, la tenista rusa consiguió darle la vuelta al marcador y llevarse las dos mangas siguientes por 6-3 y 6-1.

La danesa Caroline Wozniacki será la rival de la española Garbiñe Muguruza en las semifinales del torneo Premier de Tokio, tras la retirada por lesión de la eslovaca Dominika Cibulkova, con 3-6, 7-5 (5) y 3-1 en el marcador.