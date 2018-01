Nadal avanza con paso firme

"Es una victoria importante para mí. Mayer es un duro rival y un jugador con un gran potencial. Basta con ver los últimos partidos. Es un oponente muy peligroso", señaló el mallorquín , que dominó con 40 golpes ganadores y sólo diez errores no forzados. Su próximo escollo será el bosnio Damir Dzumhur, vigésimo octavo favorito, que batió al australiano John Millman por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-1. El camino del número uno rumbo a la segunda semana luce en los papeles bastante despejado.

El desenlace fue el mismo: victoria del mallorquín sin dejarse ningún set (ni excesivas energías) en el camino. Dato no menor teniendo en cuenta que en la jornada de ayer se comenzó a sentir por primera vez en la semana el habitual calor del torneo y que el partido arrancó en plena tarde local. El triunfo por 6-3, 6-4 y 7-6 (4) sobre el 52 del ranking de la ATP reforzó la sensación que Nadal dejó en su primer partido. El español llega con fuerza a Australia y la preocupación por el estado del sobrecargado tendón de su rodilla derecha, que le impidió jugar varios torneos oficiales previos, parece disipada.

Pide jugar con techo cerrado ante una ola de calor

Ante la ola de calor que se espera para las próximas jornadas en el Abierto de Australia Rafael Nadal pidió hoy que la organización del torneo acceda a cerrar el techo de los estadios que cuentan con esa posibilidad. "Lo único que espero es que, si hay condiciones extremas, la organización ponga el techo. Es un tema de salud", dijo el número uno del mundo. Tras un inicio de semana con temperaturas relativamente bajas para la época, el pronóstico prevé para hoy 37 grados centígrados en Melbourne y para mañana, 39. "Si bien a mí me gusta jugar a veces con calor, cuando es demasiado puede ser peligroso. No me gustaría ver abandonos aquí. Las condiciones además generan un mal espectáculo para el público, que también sufre", dijo el balear. Las normas del torneo establecen que el árbitro del encuentro puede aplicar la denominada regla de calor extremo cuando la temperatura ambiente supere los 40 grados y el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), que combina factores como la humedad, el viento y la radiación solar, sobrepase los 32,5. De darse esta situación, el juez puede suspender el partido o activar el techo retráctil. En el Abierto de Australia las tres principales canchas cuentan con techo móvil: el Rod Laver, el Margaret Court y el Hisense.