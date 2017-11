Nadal sugiere subir la altura de la red para evitar un juego expeditivo

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, sugirió que en unos años se suba la altura de la red para evitar que los puntos sean tan rápidos, a la vista del tenis expeditivo de la nueva generación de jugadores, encarnada por tenistas como el alemán Alexander Zverev y el australiano Nick Kyrgios.

"No creo que sea bueno para el espectáculo que los puntos sean tan rápidos. Si el juego se resume a los servicios o a un solo intercambio, no creo que a la gente le siga gustando el tenis", señaló Nadal en una entrevista publicada hoy en el diario francés Le Monde.

El tenista de Manacor recordó que los jugadores son "cada vez más altos", mientras la altura de la red "es la misma", y evaluó el impacto de figuras emergentes como Kyrgios.

"Creo que Kyrgios es bueno para dar el show. No sé si es un ejemplo para los niños, pero en términos de juego es bastante espectacular, tiene bazas que otros no tienen", opinó.

Para Nadal, lo más sorprendente de la nueva generación es la manera "fortísima" de golpear la bola, "en detrimento de la táctica".

"Si me preguntas, como amante del tenis y no como jugador, te diría que prefiero tener otro estilo. Pero no me cabe a mí juzgarlo, corresponde a la ATP", comentó.

Antes de debutar en las finales ATP de Londres, a las que llega tocado en una rodilla, Nadal, que acumula 16 títulos del Grand Slam, aseguró que no está obsesionado con batir el récord del suizo Roger Federer (19) y pronosticó que en gran parte dependerá de su estado físico.

El tenista español, de 31 años, reconoció que son pocas las veces que juega al tenis sin dolor.

"Puedo manejarme con el dolor. El problema es cuando pasa a ser demasiado intenso y no consigo competir", dijo Nadal. El pasado 3 de noviembre se tuvo que retirar del torneo Masters 1.000 de París por un problema de rodilla.