Nadie convence al presidente... por el momento

Cada verano suele haber un culebrón en torno a algún fichaje, pero en los últimos períodos estivales, incluso preestivales, éstos giran en torno a la venta del club. O no. O sí. No se sabe, ni Alfonso García sabe ahora mismo lo que va a hacer con su paquete accionarial. A día de hoy sigue siendo suyo, pero está a la venta y ofertas tiene. De momento, se está levantando con el pie derecho y no vende. Pero puede que un día lo haga con el izquierdo y firme en el papel que le ponen los intermediarios de los grupos empresariales que se han interesado por el club rojiblanco.

Si en el tema de los entrenadores o de los fichajes Alfonso García es hermético, su secretismo se multiplica en lo referente a la posible venta de su Sociedad Anónima Deportiva. El mismísimo telón de acero es el despacho de Águilas del presidente, nadie sabe a ciencia cierta qué le pasa por la cabeza cuando suena su móvil o recibe un fax con una propuesta de compra.

Desde la pasada pretemporada, el presidente lleva lanzando mensajes para que lo capten principalmente empresarios almerienses o, a lo más malo, nacionales. Sin embargo, tal y como sigue la economía, el dinero al fútbol llega a través de fondos de inversión extranjeros, que tienen intermediarios en España y eso no termina de convencer a Alfonso por diferentes motivos. Ya ha hecho negocios con gente así, como por ejemplo las ventas de Uche al Neuchatel o Juanma Ortiz al Glasgow Rangers, y no las cobró. Por eso, el máximo mandatario escucha, negocia con poco convencimiento y da largas. No está por la labor de darle el club a cualquiera porque, más allá de los problemas deportivos de las últimas temporadas, siente al club y tiene afinidad con los múltiples profesionales que trabajan en él, entre los que también se encuentran sus dos hijos. Además, la creación en la última campaña de la Fundación dirigida por Fernando Soriano es algo que le ilusiona, que cree que revitaliza al club y le da un cariz distinto al de una simple empresa, tiene un componente social por el que quiere luchar y que desea que se tenga en cuenta por parte del comprador.

Después de las especulaciones de las últimas horas, con nombre incluido de un empresario granadino, Pablo Cortacero, no gustaron nada a la familia García y Alfonso salió en los medios del club para desmentir tal información. "Como he dicho tantas veces yo estoy dispuesto a vender el club, pero no a cualquiera o a cualquier precio. Tiene que ser un proyecto deportivo importante, que pueda generar más de lo que yo pueda porque tengo mi limitaciones. Lo que me ha podido llegar no me merece credibilidad ni fiabilidad. No podemos dar pasos en falso porque ha habido clubes que lo han hecho y han desaparecido o están en concurso", decía en UDA Radio el presidente, que no desmentía reuniones y negociaciones, pero su tono frío no auguraba el final feliz de una negociación. Eso sí, indicaba que el club está en marcha de cara a la siguiente temporada: "Las distintas áreas están en plena actividad y cuando se vayan cerrando temas se irán dando a conocer. Trabajar, se está trabajando".