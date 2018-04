Nano no se cambiaría por ningún rival

El lateral malagueño reveló ayer en rueda de prensa cuál es el motivo por el que ha estado toda la semana entre algodones: "El martes sufrí un pinchazo en el cuádriceps y aunque el descanso que tuve el miércoles y el trabajo que he realizado este jueves me han venido bien, no sabré hasta el último momento cómo estaré. Yo confío en estar a disposición del entrenador", indica el jugador, que tendrá que probarse esta mañana para ver si ha remitido el edema y el dolor.

El futbolista apuesta por el Almería, ya que sigue fuera de los puestos de descenso, pese a haber dilapidado una cómoda ventaja. "Nuestra situación no es fácil, pero dependemos de nosotros mismos y no me cambiaba por ninguno de los adversarios que están en nuestra misma situación. En el vestuario hay muchas ganas de sacar esto adelante y estoy convencido de que lo vamos a conseguir sin tener que llegar a la última jornada con el agua al cuello como ha ocurrido en temporadas anteriores".

Para ello, el siguiente paso es intentar sacar algo positivo de un estadio tan complicado como es La Romareda. "Nos vamos a enfrentar a un hueso duro, que se está jugando el pelear por el ascenso a Primera División y encima en un estadio que seguro estará a rebosar y que es mítico en el fútbol español", aunque Nano cree que el equipo está rindiendo a buen nivel como visitante: "Fuera estamos compitiendo bien, a excepción de Reus, y creo que podemos obtener un buen resultado; tenemos que seguir en la línea de los últimos encuentros disputados en campos tan difíciles como los del Huesca y Cádiz".