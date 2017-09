Nauzet suelta un lastre

Haciendo honor al significado de su nombre, de origen guanche ("guerrero en todas las batallas"), Nauzet Alemán debutó en Liga recordando al de sus mejores tiempos con asistencia de gol incluida para el 3-0 frente al Sevilla Atlético, obra de Pozo, en apenas diez minutos que estuvo sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Tras un discreto estreno con la elástica rojiblanca en la ronda copera frente al Cádiz, saldada con eliminación a las primeras de cambio, el estilista canario volvía por sus fueros quitándose un peso de encima en dos sentidos. Primero en el plano deportivo, al demostrar que sus botas no han perdido el fútbol, y en segundo lugar en el físico, al confesar que desde su llegada mediado agosto ha perdido dos kilogramos gracias al trabajo en la sombra.

Por todo ello al heredero de Corona en el campo, no en vano luce el dorsal '15' -la niña bonita dejada por el talaverano-, se le vio festejar el gol de Pozo como si fuera suyo propio: "Es un gesto que llevo desde dentro por un año y medio sin disfrutar lo que tanto me gusta. Cuando hago algo beneficioso para el equipo me alegra mucho. La asistencia del gol de José me da alegría interior. Soy muy familiar, mi padre está ahí arriba y sé que estoy recibiendo su ayuda".

Consciente de que su contrato tiene fecha de caducidad en el mes de diciembre si su rendimiento no fuera acorde, Nauzet se ha puesto las pilas: "He entrenado hasta solo. El trabajo me recompensará siempre y cuando las cosas salgan bien. Estoy muy tranquilo, trabajando por y para mí para ayudar al club. Vine a disfrutar del fútbol y cada vez que piso el campo de entrenamiento le doy gracias a Dios por esta oportunidad. No tengo dudas de mí y lo otro [la vigencia del contrato] no me preocupa".

Confianza en sí mismo no le falta al jugador natural de Las Palmas, club del que salió por la puerta de atrás por un acto de indisciplina: "A pesar de los pocos minutos que he disfrutado me voy encontrando mucho mejor. Llevo mes y medio aquí y estoy al tanto con el preparador físico y el cuerpo técnico. A pesar de estar un año y medio sin jugar estaba solo dos kilos por encima. Vine a ayudar al equipo a cumplir los objetivos y tengo claro que lo voy a hacer".

En banda o por dentro, su meta es sumar: "Mayormente en mi carrera deportiva he disputado partidos por la banda derecha, aunque algún año me metieron por dentro e incluso de segundo punta. Estoy a disposición de lo que me pida el míster". Con ese discurso no cabe duda de que triunfará.