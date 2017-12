Negociaciones para fichar... y renovar

Apenas faltan unos días para que se abra el mercado invernal y el Almería tiene muchos frentes abiertos sobre la mesa, tanto en lo institucional como en lo deportivo. Centrándose en lo segundo, lo que está en manos de Miguel Ángel Corona, Ibán Andrés y Lucas Alcaraz, la plantilla necesita de varias incorporaciones para afrontar la segunda vuelta y, como mínimo, de dos renovaciones de pesos pesados para alejar la incertidumbre de la caseta rojiblanca.

La secretaría técnica está manos a la obra y ya sabe lo que quiere Lucas. Aunque Miguel Ángel Corona dijera públicamente que no hay dinero para afrontar con más garantías el mercado de invierno que el de verano, al club no le queda otra que rascarse el bolsillo si quiere que la segunda vuelta no sea tan agónica como las dos últimas. Bueno, y en las anteriores había un goleador como Quique, ahora no hay ni eso. Precisamente ésa es la principal necesidad que tiene este grupo, un jugador con gol que tape el enorme déficit que existe con Juan Muñoz, Hicham y Caballero, lo que implicaría la salida de alguno de ellos.

Igualmente, las bandas están tremendamente descompensadas. Ya se habla de recuperar a préstamo a Antonio Puertas, puesto que no hay un extremo diestro de garantías y, con las lesiones, son los chavales del filial los que están tratando de cubrir ese agujero con más corazón y ganas que capacidad competitiva real. Tanto Corredera como Óscar han aportado su granito de arena, pero en este momento clave de la competición la veteranía es fundamental para un equipo como el Almería que está metido en la zona baja.

Precisamente dos futbolistas fundamentales en el vestuario quieren aclarar su futuro lo más pronto posible y sería necesario que el Almería les diera prioridad, puesto que a partir del día 1 de enero son agentes libres. Morcillo y Nano, dos baluartes en la defensa, se han ganado la renovación con creces tanto en el terreno de juego como fuera del césped. Para evitar que otros clubes se interesen en ellos o el valenciano y el malagueño puedan distraerse por la falta de interés del club rojiblanco, la secretaría técnica debe dejar su continuidad atada o apalabrada lo más pronto posible.

Otros dos que acaban, pero cuya situación es diferente son Tino Costa y Javi Álamo. Al canario se le busca acomodo en este mercado invernal, para dejar una ficha libre para una posible incorporación. Con Tino Costa habrá que hablar, puesto que como mínimo hasta marzo no estará para jugar y, en plena fase decisiva del campeonato, necesitaría minutos para volver a coger la forma competitiva.