Neymar-Cavani, el lío continúa

En la preparación de cara al partido de hoy frente al Bayern Múnich, no es la táctica ni los entrenamientos lo que más preocupa al Paris Saint-Germain. La disputa entre el brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani sigue sin resolverse. El conjunto francés, uno de los grandes favoritos en la Liga de Campeones, trató de rebajar el tono dentro del vestuario con cenas en restaurantes, charlas y ofertas millonarias. Todo porque durante la victoria por 2-0 frente al Olympique de Lyon los dos cracks discutieron sobre quién debía tirar un penalti.

Muchos criticaron la actitud infantil de ambos. Pero pasada una semana el tema no está zanjado. ¿Qué pasará si el Bayern comete un penalti en el Parque de los Príncipes? "El problema todavía no está resuelto", apuntó ayer L'Equipe, mientras que el entrenador de los parisinos, Unai Emery, intentó esquivar el tema en rueda de prensa. "Tenemos muchos jugadores listos para tirar los penaltis, y que quieren tirarlos. Con las estadísticas en la mano, yo quiero que sean Cavani y Neymar quienes compartan esta responsabilidad", dijo Emery.

La llegada de Neymar al PSG no está siendo como se la imaginaban los dueños del club francés, que pagaron 222 millones de euros al Barcelona. Después llegaría también el joven talento Mbappe. Pero el éxtasis de los dos traspasos ya se esfumó. L'Equipe criticó a Emery por no haber puesto orden en el vestuario. El vasco, mientras tanto, esgrime que no es el "jefe de la compañía" en el PSG. "Los penaltis los debería tirar el que se sienta preparado. Lo más importante es meterlos", apuntó Emery.

Los dueños del PSG intentaron solucionar el problema con dinero. Según El País, ofrecieron un millón de euros a Cavani para que dejara lanzar los penaltis a Neymar. Hoy coincidirán en el césped.