"Ojalá el club cuente conmigo, lo di todo por ese escudo"

-¡cuánto tiempo sin saber de usted! Cuénteme qué es de su vida.

-Hace un par de años que empecé a trabajar con mi representante, con el que he estado toda mi vida deportiva. Estoy como ojeador, viendo jugadores por la zona de Andalucía. La verdad es que estoy bastante entretenido, veo mucho fútbol y muchos futbolistas jóvenes, que comienzan a soltarse.

-¿Anda por Almería, Barcelona o viajando?

-Ahora mismo estoy en Sevilla, que está aquí mi mujer trabajando como profesora. Como mi trabajo realmente es delante del ordenador para ver partidos y jugadores, no tengo problema en estar en un sitio de Andalucía o en otro, ya que esta es mi zona de análisis.

-Crusat era lo más parecido a una bala que se ha visto por el Mediterráneo.

-Tenía eso, tenía la velocidad. No sé si tengo trescientos o más vídeos de partidos que he jugado y de vez en cuando me enchufo el ordenador y me pongo a ver alguno que recuerde. Sobre todo por volver a ver alguna jugada buena o algún gol, aunque marqué pocos. Es bonito volver a vivir esa sensación, aunque sólo sea a través de la pantalla del ordenador. Echo de menos todo esto.

-El primer recuerdo que se le viene a la mente como rojiblanco.

-Ufff... tengo muchos recuerdos. En Almería es donde realmente me di a conocer; en el Espanyol tuve la suerte de debutar con Juande Ramos, pero me consolidé cuando fiché por el Almería. Son muchos los recuerdos, pero sobre todo la gente siempre me comenta un gol que marqué, saliendo desde mi portería y regateando a cuatro o cinco jugadores. Son épocas diferentes, no es la misma Segunda División que ahora, donde hay equipos más fuertes y tácticamente mejor posicionados. Cómo no, también me acuerdo de los goles al Atlético de Madrid y al Madrid, por supuesto.

-Recordará también la expulsión en el Bernabéu...

-El otro día me acordé precisamente al ver una acción similar entre Lucas Hernández y Jonathan Valle en el Atlético-Deportivo. Toqué el balón y luego a Saviola. Nos fastidió el resultado, porque estábamos haciendo un partido muy bonito.

-En Semana Santa le vimos por Almería con el campus.

-Me encantan estas cosas, sobre todo si es en el Almería, porque es el club que me ha dado de comer. Mi casa la tengo allí, aunque por circunstancias ahora estoy unos meses en Sevilla. Estaba entusiasmado, echaba de menos estar con niños, echarme fotos con ellos... Cuando era futbolista, ibas al centro comercial y se te acercaba la gente; y ahora no es lo mismo, a los futbolistas se nos olvida muy rápido.

-Volver a pisar el Mediterráneo...

-Fue todo muy raro, me senté en el vestuario de visitante, donde no había estado nunca, vi el escudo... [se emociona] Fue una sensación preciosa, llamé a mi familia para contárselo. Ojalá siga contando conmigo el club, lo di todo por el Almería.

-Qué importante es que el club vaya incorporando a su estructura a exjugadores.

-Yo fui el que di el paso, me gustó mucho el tema de la Fundación y llamé a Fernando [Soriano] para ver si podían contar conmigo. En este momento, sé que tengo que moverme y buscarme las habichuelas si quiero que se acuerden de mí.

-Con usted se vivieron los mejores años de la UDA y ahora se viven los peores.

-Confío en el equipo, a ver si hay un par de partidos en los que se sacan buenos resultados y levantamos la cabeza. Está complicada la cosa, pero hay que apoyar. La afición del Almería siempre ha estado con el equipo apretando al máximo, no le ha fallado nunca y sé que no lo va a hacer.

-¿Qué mensaje le manda precisamente a esos sufridores?

-Son varios años muy malos y la afición y todos queremos al Almería en Primera División. Decirle a los aficionados que estén con el equipo como han hecho siempre, con los ánimos los jugadores seguro que salen de ésta. Yo hablo desde mi experiencia, siempre he agradecido a la gente cómo estaba a nuestro lado.