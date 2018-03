Once 'pescaítos' en Zorrilla

Con su cara más solidaria, plasmada en forma de un pescaíto en su pantalón, el Almería llega a Pucela cargado de obligaciones después del mal partido y peor resultado del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano. No cabe otra que mejorar. En Valladolid, el conjunto rojiblanco está obligado a sumar para evitar que las diferencias vuelvan a acortarse y que los problemas se ceben nuevamente con él.

Dentro de lo comprensible que puede ser una derrota ante el segundo clasificado, el 0-1 ante el Rayo Vallecano no dejó secuelas demasiado dolorosas gracias a que la Cultural Leonesa cayó en Gijón y se mantuvieron los cinco puntos de distancia con el descenso. Sin embargo, se atisba una reacción del Córdoba que comienza a asustar por el enorme desembolso económico que hizo en el mercado de invierno, y ahora le llega a los rojiblancos la parte del calendario más complicado, comenzando por una doble salida ante Valladolid y Reús.

La primera se va a vivir esta misma mañana en un Nuevo José Zorrilla que no se da especialmente bien a los rojiblancos. Hace más de una década que no ganan aquí y no sólo eso, sino que hace dos años sus opciones de permanencia a punto estuvieron de finiquitarse aquí. Ahora, el Almería lucha por no caerse de la cuerda floja y el Valladolid por encontrar un camino que seguir. Y es que los pucelanos pensaban que iban a estar a estas alturas entre los mejores de la categoría y, por contra, están teniendo muchos problemas hasta por estar en el pelotón de perseguidores de los equipos que ocupan la promoción de ascenso. Luis César Sampedro está siendo muy criticado, por lo que el ambiente en las gradas pucelanas puede ser un buen aliado para los de Lucas Alcaraz si son capaces de mostrar la imagen de Huesca.

En El Alcoraz, el Almería mostró una imagen de equipo vivo y peleón, la que tiene que demostrar para evitar pasar los apuros de las últimas temporadas. Esto cargó de ilusión a la afición, que se pensaba que se podía dar la sorpresa ante el Rayo. Sin embargo, ante los vallecanos volvieron a ser un conjunto timorato, fallón y ramplón, que cosechó una nueva derrota y dejó preocupado al personal. Por eso, el encuentro de esta mañana es importantísimo. Para reafirmarse y evitar que los perseguidores te echen mano tan pronto.

En la rueda de prensa, Alcaraz aseguró que al Valladolid se le puede hacer daño, ya que en defensa no es el equipo más seguro del campeonato. Eso sí, también avisó del peligro arriba que crean los pucelanos, que en sus filas tienen al máximo goleador de la categoría como es Mata. Por eso, el Almería buscará estar junto, no romperse para dar facilidades a los atacantes rivales y, además, querrá el balón para que al Valladolid le entren también los nervios.

Con la vuelta a la convocatoria de Lass y Gaspar, lo normal es que el Almería vuelva a jugar con dos hombres profundos en banda, después del mal sabor de boca que dejó el doble lateral el pasado partido. Con el africano y elmanchego, recupera velocidad y llegada a la meta contraria.