Optimismo con Caballero y pesimismo con Morcillo

Buenas y malas noticias dejó la sesión preparatoria de ayer jueves realizada sobre el césped del campo de La Vega de Acá. En el sentido positivo lo más probable es que Ramis pueda incluir hoy en la citación para viajar a Gijón con Pablo Caballero y Hicham.

El argentino se probó ayer con el grupo y tuvo buenas sensaciones, sin resentirse de las molestias musculares que arrastraba y le impidieron ser de la partida ante el Reus en la última jornada, por lo que el mensaje es optimista al igual que con el hispano-marroquí, que se ha ejercitado esta seman sin incidencias.

En el aspecto negativo cabe señalar que Jorge Morcillo cuenta con todas las papeletas para no poder subirse al avión. El central y capitán rojiblanco no se encuentra todavía al 100% de sus molestias y ayer se ejercitó de nuevo junto al readaptador físico. Eso, unido al hecho de que Ramis prefiere no forzarlo para evitar que se rompa durante más tiempo, hace difícil que entre en la lista.

Su baja volvería a ser cubierta por la dupla Owona-Joaquín, que poco a poco se va consolidando en el eje de la zaga rojiblanca. En el capítulo de bajas de larga duración se encuentran una semana más Verza y Nauzet, mientras que el alcance de la lesión de Tino Costa continúa siendo un misterio, ya que el técnico contaba con él a priori ante el Valladolid.

Otra baja sensible será la de Fidel en el costado izquierdo, al cumplir es segundo y último de los partidos de sanción por empujar a un jugador pucelano.