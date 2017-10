Owona entra en escena

Lucien Fridolin Owona-Ndong (Duala, Camerún, 9-8-1990) es el nombre propio de la semana en la UD Almería. La expulsión de Morcillo en el Reino de León pone los focos sobre el central camerunés para sustituirlo (el propio club lo llevó ayer a rueda de prensa), concediendo pocas opciones al otro teórico candidato, Ángel Trujillo.

En un español más que aceptable, el africano quiso dejar claro que no le pareció justa la roja a su compañero de línea apuntando al colegiado vasco Gorostegui Fernández: "La acción de Morcillo creo que no fue expulsión, sino un choque. El delantero se tiró y el árbitro no lo vio, lo pitó el cuarto, que estaba picado con nuestro banquillo pidiendo que nos sentáramos o expulsaba a uno. Sabemos que los árbitros son muy caseros con el factor de jugar fuera de casa y creo que no fue expulsión, pero hay que seguir".

Seguir pasa por su probable titularidad formando pareja con Joaquín en el eje de la zaga el sábado (18:00 horas) frente al Huesca. Aunque apenas han coincidido en Liga, pues el camerunés suplió al almeriense en El Sadar formando dupla con el propio Morcillo, en Cádiz sí trabajaron codo con codo, sin que entonces se les viera la compenetración necesaria, quizá por la falta de acoplamiento en los entrenamientos, algo que considera han mejorado: "No creo que estuviéramos mal. Si miras el partido de Cádiz, nos tiraron tres veces a la portería y estuvimos bien. En el fútbol se gana, pierde y empata. Entreno con él todos los días y nos entendemos bien, eso no es un problema".

Aquel día en el Carranza el vederadero quebradero de cabeza le vino a Owona por su nulo entendimiento con Estupiñán, que cubría el lateral zurdo, si bien cree que está plenamente adaptado al esquema que demanda Ramis: "Cada entrenador tiene su sistema. En Alcorcón jugábamos más directo. Aquí intentamos salir desde atrás, no hay problemas si escuchas y preguntas si no sabes algo para que te lo aclare el míster".

En las filas del próximo rival Owona cuenta con un 'espía', ya que coincidió con Jair en su etapa en el Villanovense y avisa de la dificultad de los de Rubi: "Tengo a un amigo en el Huesca (Jair) y siendo diferente al de la temporada pasada, están bien. Tocan bien la pelota y tendremos que ir a mil".

Pese a su corta experiencia en la categoría de plata, que se limita a unos meses el curso pasado en el conjunto alfarero, Owona tiene claro lo tracionera que puede ser esta división: "El equipo no debe acomodarse, sino seguir sumando puntos porque los jugadores sabemos que el club estuvo en Primera y en cada partido debemos dejarnos la vida en el campo. La Liga es muy larga y los partidos cada vez se complican más".

Ganar con la afición de cara es su pronóstico: "Como jugamos en casa es una oportunidad de sumar puntos para seguir donde estamos. Será un partido difícil, pero con el apoyo de la gente el partido será bonito y nos llevaremos los tres puntos".