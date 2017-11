Owona ve un partido de "ida y vuelta" con el Cádiz

"En el momento que ganemos un partido todo va a cambiar radicalmente; de esto estoy seguro. Sólo necesitamos vencer para tener confianza y mirar hacia arriba en la clasificación". Son declaraciones que realizaba en UDA Radio Lucien Owona, defensa central que se está asentando en el equipo rojiblanco.

Pero el defensor camerunés prefería hablar más del grupo, y en este sentido destacaba que "somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, que es mala porque llevamos seis jornadas sin ganar, pero en el vestuario no hay frustración. Los que estamos dentro sabemos que existe mucha unión y tenemos la suficiente calma como para afrontar con garantías esta situación. Sólo así saldremos adelante, además de con trabajo y luchando al máximo, porque si no, no vamos a ninguna parte".

Owona explicaba que "estamos en una racha mala, pero de resultado porque el equipo juega y domina. Los partidos se ganan por detalles y nosotros tenemos ocasiones, pero no marcamos; lo contrario que el rival, que también juega. Necesitamos mayor energía y un poco de suerte, que, de igual forma, influye".

El internacional por Camerún no entendía cómo "no somos capaces de hacer un gol de estrategia. Lo trabajamos y luego en los encuentros no sale cuando tenemos muy buenos lanzadores y jugadores altos que van muy bien de cabeza. Yo creo que todo se debe la confianza por eso decía que cuando ganamos un partido, todo será diferente, de verdad".

El rojiblanco no dudaba en afirmar que "el encuentro del domingo es muy importante para los dos equipos. Nosotros llevamos seis jornadas sin ganar, y ellos ocho. También vendrán a por los tres puntos. Será un partido complicado, disputado, de ida y vuelta… parecido al que jugamos con el Valladolid, en el que tanto ellos como nosotros buscamos el triunfo y ojalá podamos brindárselo a la afición".

Hablando de la afición decía que "entiendo que esté enfadada con nosotros. A lo mejor el domingo comienza pitándonos, pero si nosotros les transmitimos buenas cosas, cambiarán. Si ve que nos dejamos la vida en el campo, estará con nosotros".